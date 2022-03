Muchos nombres son los que se barajean para formar parte de la nueva edición de ‘Supervivientes 2022’, como es el caso de Kiko Matamoros o Antonio David Flores. Pero en las últimas horas, ha irrumpido con mucha fuerza el nombre de la periodista Sol Macaluso.

La reportera argentina ha sido la encargada de retransmitir, para Mediaset, todo lo que ha sucedido en Ucrania desde que estallara el conflicto. Tras pasar un mes desde que comenzara la invasión rusa, la periodista ha tomado la decisión de volver a España, poniendo punto y final a su cobertura en el país europeo: “Estos últimos 14 días han sido un dilema constante para poder saber qué decisión tomar. No hay una decisión correcta, algo que esté mal o bien, pero después de mucho darle vueltas, de pensarlo, conmigo misma, con mi círculo de amigos y familiares, he tomado la decisión de volver a España”.

Seguidamente, confesó estar en un momento en el que no puede dar más de sí: “El cuerpo me pide una pausa” confesaba sin poder evitar emocionarse. En gran parte, por volver a reencontrarse con su familia y amigos, pero, también por todo lo que deja.

LA HORA CERO. La noche del 23/02 como verán en las últimas 2 capturas del hilo había tenido tiempo para caminar las calles de Kiev después d casi 1 mes de trabajo en Ucrania, entre cervezas, partido de fútbol (jugaba el Atleti por la Champions), comida y 1 noche totalmente normal pic.twitter.com/ttoK842Mmd — SOL MACALUSO (@SolMacaluso) March 23, 2022

Asimismo, confesaba lo que sentía al abandonar el país: «Me voy en paz, satisfecha y llena de nuevos objetivos. Un sentimiento agridulce porque hay mucho qué hacer aquí pero el cansancio me impide seguir rindiendo como me gustaría».

Sin embargo, la vuelta a casa ha provocado que sus seguidores se interesen sobre el futuro de la periodista, y una posible participación en la nueva edición de ‘Supervivientes 2022’: “Tuve que googlear qué es ‘Supervivientes’ porque no tenía ni idea, así que me parece que por ahí no va” contaba a través de su perfil de Instagram.

De esta forma, la propia Sol Macaluso ha zanjado los rumores que la situaban como nueva participante del reality presentado por Jorge Javier Vázquez. Además, en esta nueva edición, contará con la ausencia de Jordi González, que será sustituido por Ion Aramendi, a la que se sumarán viejos conocidos como Carlos Sobera.