Sofía Ellar: su importante reflexión, a un mes de estrenar su nuevo álbum

A tan solo un mes del estreno del tercer proyecto discográfico de Sofía Ellar las emociones entre sus fans y la propia artista están a flor de piel, y no es para menos. Durante los últimos meses la cantante ha ido publicando algunos de los sencillos que formarán parte de su nueva era musical como adelanto inédito de lo que está por venir.

Ahora, con la cuenta atrás en marcha, la intérprete de Madmoiselle Madame ha acudido a sus redes sociales para compartir una importante reflexión con sus seguidores. Una publicación de lo más significativa donde también ha hecho una petición a sus fieles fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar)

«En un mes exactamente sale mi tercer disco, LIBRE, y es exactamente así como me siento ahora mismo delante y detrás de las cámaras mientras me pego un paseo con mi hermano mayor y Uco», ha comenzado diciendo la artista. «Hablamos de la vida, de lo bonita y dura que es a la vez y en realidad llegando a la conclusión más sencilla aparentemente: estamos aquí de paso, no molestes, que no te molesten, no juzgues y que no lo hagan contigo… «, agrega.

«He corrido cuesta abajo y despendolada sin ningún tipo de control y es exactamente así como me siento ahora, porque vuelvo (aunque nunca me fui) con un tercer disco bajo el brazo, con un sinfin de historias que vais a sentir vuestras porque así las quiero compartir con [email protected] porque lo más bonito de esta profesión y vocación es acompañaros en cada una de las cuestas, las buenas y las malas, aunque bah, las malas no son malas son…. «, añade.

Pero, no ha querido concluir sus palabras sin realizar una pequeña petición a sus fans. «Por favor os pido que cuando os lo escuchéis me queráis y os lo escuchéis entero. No me hagáis next porque entonces no entenderéis la movida en la que llevo trabajando con todo el amor, dolor y sinceridad del corazón», escribió. Sin duda, una publicación donde Sofía Ellar ha vuelto a abrir su corazón.