El pasado lunes Skrillex cumplió 35 años. El reconocido DJ, desde hace un tiempo apartado de la música, compartió una serie de mensajes muy vulnerables en su cuenta de Twitter, donde se sincera sobre los momentos tan duros a los que ha enfrentado en los últimos años.

“Tuve el año más difícil de mi vida en el 22, como muchos otros. Literalmente me encontré sin impulso ni propósito por primera vez en mi vida. Mi madre falleció hace unos años, el segundo día de la gira de Lollapalooza. Nunca me enfrenté a eso… Bebí el dolor y seguí adelante”, comenzó explicando el artista.

“La gente pregunta por qué ‘me fui’ o ‘me caí’, con razón. Como dije, ’22 fue una especie de punto de inflexión, tuve que poner todo en frío, especialmente mis proyectos/carrera. Estuve trabajando en mí mismo”, expresa.

Had the toughest year of my life in 22, as did so many others. I literally found myself with no drive and purpose for the first time in my life — Skrillex (@Skrillex) January 16, 2023

Sin embargo, el artista declara que todo el trabajo personal e interno que hizo valió la pena: “Por primera vez en 4 o 5 años he encontrado una nueva sensación de paz. Ha costado mucho trabajo y sacrificio llegar hasta aquí. Ahí está mi tweet de cumpleaños para todos ustedes. Cumplir 35 para mí fue darme cuenta de que hay ciertas cosas que no debes dar, serás más libre para eso. Brindo por las 35 vueltas alrededor del sol».

Skrillex concluyó con dos pensamientos finales: «Por último, el apoyo que todos ustedes han mostrado a lo largo de los años significa el mundo y continuaré trabajando en mí mismo y no me meteré en una situación en la que tenga que cancelar proyectos/entrar en ocultación. Para citar a la sabia mujer @BibiBourelly, ‘sí, es profundo, pero no es tan profundo’”.