‘El Show de Bertín’ tendrá hoy a una ganadora del premio Princesa de Asturias

El show de Bertín será uno de los pocos programas que no faltará a su cita este viernes en el que al ser festivo nacional muchas de las grandes cadenas han cambiado sus programaciones habituales. El espacio de Canal Sur sí estará en una noche en la que La Voz ha preferido emitir un recopilatorio de mejores momentos. Solo De viernes ofrecerá una oferta potente para un día en el que se espera que el consumo de televisión baje debido a los viajes y a las reuniones familiares. Bertín Osborne tendrá en su teatro a una de las deportistas más importantes de nuestro país y que tendrá que contar mucho sobre su carrera y el futuro que le espera.

Pese a los problemas a los que se enfrenta en estos momentos, la invitada del programa llenará de energía positiva el plató después de haber recibido hace solo unos días el premio Princesa de Asturias, un reconocimiento a su enorme carrera que ya es histórica. Será una entrevista íntima en la que contará cómo fue su retirada obligada de los Juegos Olímpicos de París 2024 en los que estuvo a solo unos minutos de conseguir entrar en la final. De haber conseguido terminar el partido es muy seguro que hubiera conseguido la medalla de plata, pero su cuerpo no se lo permitió. No faltarán los momentos en los que hablará de su infancia, de su complicada vida escolar y en la pérdida de su padre cuando sufrió otra gran lesión que casi le hace dejar el deporte, un duro golpe del que le ha costado mucho recuperarse.

Carolina Marín es la invitada de esta noche del espacio de Canal Sur, donde también se verá las caras con Susana Saborido, colaboradora del programa y esposa del ex futbolista Joaquín. Ella será la que la someterá al Tercer grado, la sección en la que tendrá que responder a las preguntas más comprometidas que nunca le han hecho ante las cámaras.

Tampoco faltará la sección Gente corriente, donde Carolina y el resto de colaboradores de El show de Bertín tendrán que fiarse de su instinto para adivinar qué habilidad tienen una serie de personas que aparecerán por el plató. Solo podrán fijarse en sus rasgos y en unas pequeñas pistas que recibirán para acertar.

¿Tiene Bertín Osborne fantasmas en su casa?

No es la primera vez que el presentador asegura que tiene espíritus en su conocida finca, donde se grabaron muchas entrevistas del programa En tu casa o en la mía. En más de una ocasión ha contado que ha escuchado y sentido cosas raras, pero fue con Lara Álvarez con la que contó más detalles.

«Mi casa es de 1760. Cuando yo la compré hace treinta y tantos años, había una habitación muy grande que estaba tapiada. Me contaron que ahí murió un loco al que al pobrecito lo tenían ahí encerrado. El hombre palmó ahí y después yo abrí todo y puse ventanales», explicó a la invitada.

«Y en ese cuarto de vez en cuando dicen que se oye correr gente por el tejado. Yo lo he oído, pero no llevaba cadenas ni nada. Es un tejado donde no se puede uno subir normalmente…», explicó hace meses sin darle demasiada importancia.

Para solucionar esto, el equipo del programa contará con José Manuel García Bautista, un periodista experto en fenómeno paranormales, que dará respuesta a este asunto. Ante las cámaras de Canal Sur desvelará los resultados de un estudio que ha realizado en la vivienda.

Será a partir de las 22:45 h. cuando Bertín y todo su equipo vuelvan con una edición más de El show de Bertín.