Shego y Natalia Lacunza, juntas en ‘Qué voy a hacer’

Shego son una banda femenina de pop-punk madrileña que se han unido a Natalia Lacunza para lanzar Qué voy a hacer, su nuevo single y adelanto del que será su primer trabajo en forma de disco como banda.

Qué voy a hacer trata sobre los casi algos. Algo que está destinado a terminar antes incluso de empezar de forma oficial, del deseo de dar un paso más y confesar su amor a otra chica pero que no se atreven a realizar. “Esa carita tuya me mira profundo, hace tiempo que quiero decírtelo. Hoy te has ido y yo quería algo más”, dice la primera estrofa de la canción. Esto da lugar a sobre pensar las cosas y a los desvelos tal y como dicen más adelante: “Estoy otra noche más hablando con la pared, me gusta imaginarme cosas que nunca van a pasarme”.

chulas q emoción que esto esté fuera yaaaa q voy a hacer con @natalialacunza xra todas ustedas 💗💗💗💗💗https://t.co/Jfnt1PW1FX — 🌸shego🌸 (@shegomanda) January 12, 2023



El primer disco de la banda femenina saldrá el 16 de febrero a la venta, aunque todavía se desconoce cuál será su título. Será el primer trabajo completo de las catalanas desde la fundación del grupo. Sin embargo, no han pasado desapercibidas. Su colaboración con la pamplonesa no ha sido la única de gran nombre. Zahara las eligió para hacer la nueva versión de MERICHANE para REPUTA, la revisión de su álbum PUTA.

El videoclip oficial sigue las aventuras de las chicas de Shego en un viaje en caravana a lo largo de carreteras y gasolineras. Natalia Lacunza por su parte también se encuentra haciendo este viaje, pero a pie. Finalmente, coinciden en un bar de carretera todas juntas. Este tipo de viajes que ya no son tan comunes y los colores del vídeo, le dan un toque casi vintage.

Qué voy a hacer, la colaboración de Shego y Natalia Lacunza, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Una canción que trata sobre el deseo y una relación destinada a finalizar.