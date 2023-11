Shakira comparte nuevos detalles de su próximo y esperado álbum

Este año, Shakira está rompiendo récords y, a pesar de las polémicas, está en un gran momento para su carrera musical. El pasado 16 de noviembre recibía un Latin Grammy a la canción del año por el éxito de su colaboración con Bizarrap, que le llevó al primer puesto de todas las listas.

Y es que la colombiana está preparando un nuevo álbum para el próximo año 2024 y ha revelado nuevos detalles de su nuevo proyecto en la última edición de la revista ¡Hola!. «Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún», decía la cantante en la entrevista para la revista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

El último disco de Shakira, El Dorado, fue publicado en 2017 y, desde entonces, no ha vuelto a publicar ningún otro álbum. Ahora, está trabajando en uno de sus proyectos más íntimos y personales: «Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal».

La cantante ha confirmado también que, tras el lanzamiento del próximo disco, emprenderá una gira mundial, la cual, ella misma, ha calificado como la más extensa e importante de toda su carrera. Además, comenta que este nuevo álbum está repleto de colaboraciones con grandes artistas que sorprenderán al público.

En esta entrevista se ha sincerado también acerca de cómo está viviendo este momento profesional: «He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido». Desde luego, no hay polémica que acabe con el éxito de la colombiana y parece que comenzará una nueva e importante etapa el próximo 2024.