‘Servir y proteger’, capítulo 1292: Rebeca amenaza a Vega en prisión

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue sorprendiendo a sus espectadores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1291 donde, entre otras cuestiones, observamos cómo Antonio ha decidido regresar a casa tras haber sido secuestrado por el Fantasma.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1292 de Servir y proteger. De esta manera tan concreta, vemos cómo la policía de Distrito Sur continúa trabajando sin descanso para poder detener, de una vez por todas, al Fantasma. Por lo tanto, para conseguir su objetivo, parece que la colaboración de Antonio va a ser algo fundamental.

En prisión, las cosas no están marchando del todo bien. ¡Ni muchísimo menos! En esta ocasión, Rebeca ha amenazado con contundencia a Andrea Vega. La presa le advierte que no le va a temblar el pulso a la hora de hacer exactamente lo mismo que le ocurrió a Hanna cuando entró en la cárcel.

La situación se pone cada vez más complicada para Andrea Vega. Por lo tanto, la que fuera inspectora en la comisaría de Distrito Sur ha accedido a colaborar con Lidia para demostrar que Hanna es completamente inocente. Vega es consciente de las consecuencias de este gesto, pero no le quedan más opciones.

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo el negocio de la familia Galván, a pesar de los esfuerzos, no termina de arrancar. A pesar de todo, Noemí tiene cada vez más claro todo lo que tiene que hacer para poder hacer realidad su objetivo. Y no va a parar hasta lograrlo. La empresaria, por tanto, inicia un plan para poder aprovecharse de la gente de Distrito Sur.