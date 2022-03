No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 11 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1169 donde vimos cómo Martina decidió reunirse con Osman, quien fuera amante de su hermano Hugo Villalobos.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1170 de ‘Servir y proteger’. De esta manera tan concreta, vemos cómo Osman acepta la propuesta de Martina para acabar con la vida de Fernando Quintero. Los dos están completamente seguros de lo que quieren, pero cabe destacar que el turco no es para nada un hombre de acción como lo era Hugo.

En este tipo de situaciones le cuesta desenvolverse por lo que se ven en la obligación de contratar a un profesional. Osman, mientras ultima todos los detalles, decide hacer una visita a Fernando Quintero en la joyería. Éste y Víctor Salas no tardan en relacionarlo con Hugo Villalobos, así que deciden vigilarle por lo que pueda ocurrir.

Emilio Bremón acude a la comisaría de Distrito Sur y hace saber a Claudia Miralles que no ha logrado que el caso Argos siga en sus manos. Por lo tanto, le comunica que el CNI se encargará, desde ese mismo instante, de la investigación. A pesar de todo, también trae buenas noticias: el CNI y la comisaría trabajarán mano a mano. Y el agente encargado del caso será Iker Lemos, un rostro conocido para los espectadores.

Aunque lo ha intentado, parece que Carol no consigue rehacer su vida sin Félix Durán. Afortunadamente, cuenta con el apoyo incondicional de Luna. Espe, en un encuentro de lo más casual con Soledad y su novio, se da cuenta de que este hombre podría estar maltratando a la madre biológica de Sheila. Por ese mismo motivo, se dispone a investigar. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

Sole se da cuenta de que no hace las cosas bien pero es sincera consigo misma, asume el error y pide disculpas. No obstante, parece que la salida romántica no ha resultado tan idílica como ella habría querido… #ServiryProteger pic.twitter.com/Ynz3NBMUBt

— Servir y Proteger (@SyP_tve) March 11, 2022