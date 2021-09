‘Servir y proteger’, con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 6 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 1041 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo la policía ha descubierto un dato crucial que tiene relación con Argos.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 1042 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando observamos cómo tanto Sheila como Espe han vuelto a encontrarse. Después de todo lo que ha sucedido en las últimas entregas, la joven ha recapacitado y ha terminado aceptando que Espe sea su madre de acogida.

Jota reconoce que se ha quedado completamente en shock tras la confesión que le acaba de hacer Beatriz. La chica le pide y le suplica que es verdaderamente importante que guarde su secreto, por lo que el joven termina aceptando. Aunque, a pesar de todo, le cueste volver a mirar a su jefa con buenos ojos.

La presión ha podido tanto a Bea (@LuciaAbello) que le ha confesado a Jota (@Ignaciomontesg) lo inconfesable…#ServiryProteger pic.twitter.com/XQQTQBgz7I — Servir y Proteger (@SyP_tve) September 6, 2021

Josefa ha recibido un inesperado mensaje de despedida de su hijo sin tan siquiera imaginar que es algo completamente falso. Sea como sea, la mujer se marcha de Distrito Sur realmente feliz, dando por terminada su incesante búsqueda. Se va tranquila, y eso no hace más que aumentar la culpabilidad en Beatriz.

Claudia Miralles ha dado orden de empezar la investigación sobre Argos por el caso del suicidio del marido de Yolanda. Es entonces cuando tanto Vega como Durán deciden revisarlo, no encontrando ningún tipo de indicio que pueda pensar que existe una relación. Así pues, deciden no seguir investigando.

Yolanda no puede evitar sentirse realmente desilusionada y decepcionada tras la decisión que han tomado sus jefes. Todo ello mientras Razvan, a pesar de que lo intenta, no logra integrarse en Distrito Sur por lo que toma la decisión de marcharse. ¿Lo hará para siempre? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.