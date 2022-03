Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de ‘Secret Story’. Conducida por Carlos Sobera, la gala se convirtió en el último programa para Alatzne como concursante de la edición actual, pues fue expulsada después de que el público decidiera salvar a Carlos y Cora.

La expulsión de Alatzne fue inesperada tanto para ella como para sus compañeros. Sobre todo porque después de la eliminación de Nissy el pasado domingo, no se esperaban que este jueves otro concursante tuviera que abandonar la casa.

Por otro lado, Alatzne se enteró de su expulsión desde la sala de estar de la casa, algo que le creó aún más confesión. «Me ha pillado por sorpresa», dijo la ya ex concursantes, mientras sus compañeros se levantaban para abrazarla y despedirse de ella.

«No esperaba salir hoy pero yo siempre he dicho que estoy aquí hasta que el público quiera. Estoy súper contenta de haber llegado hasta aquí, he disfrutado y aprendido mucho. Gracias por darme esta oportunidad», dijo la vasca antes de abandonar la casa.

Ya en plató, Alatzne se enfrentó a las valoraciones de los colaboradores de ‘Secret Story’. Especialmente dura con ella fue Nagore Robles, que a pesar de que la concursante fue su favorita al principio, no dudó en decirle uno por uno todos los errores que creía que había cometido.

«Creo que te ha faltado sinceridad y claridad. Muchas veces hablabas para las cámaras y no de frente, dabas un mensaje que luego no se correspondía con la realidad, hablabas mal hasta de tus amigos», le dijo Nagore.

Por otro lado, otro de los puntos en contra de Alatzne, por el que los colaboradores creyeron que la audiencia decidió que fuera expulsada, fue por su complicada relación con Rafa. Ambos cruzaron la línea del amor al odio, y esa manera de actuar el uno con el otro, con tanto desprecio, les ha pasado factura.