Sara Carbonero e Isabel Jiménez confiesan la verdadera historia sobre cómo se conocieron

El pasado lunes 3 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Martínez y Hermanos en Cuatro. En esta ocasión, los invitados eran Florentino Fernández, Toni Acosta y las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez. Entre otras cuestiones, las dos confesaron la curiosa historia que hay detrás del instante en el que se conocieron.

En el año 2015, las dos presentaban Slow Love, su propia marca de moda. Desde entonces, no han dejado de trabajar en este proyecto tan bonito, a la par que ilusionante. Si hay algo que caracteriza a ambas, además de por su profesionalidad, es por la extrema discreción que mantienen desde hace años en cuanto a su vida privada se refiere. Es más, no se saben apenas detalles de cómo llegaron a forjar esa bonita amistad.

En el programa presentado por Dani Martínez, éste recordó que existe un rumor sobre ese encuentro, y es que Sara «miró mal» a su compañera. Entre risas por el comentario, las dos no dudaron un solo segundo en compartir una curiosa anécdota que tiene estrecha relación, precisamente, con el instante en que se conocieron. ¡Era hora de que todo el mundo supiese toda la verdad!

«Lo normal es que alguien nos hubiera presentado, pero no fue así. Yo estaba preparada para empezar el informativo y llega Sara Carbonero, que todo el mundo conocía», comenzó explicando Isabel Jiménez. Debemos recordar que Sara empezó a trabajar en la sección de deportes de Informativos Telecinco en 2009, mientras que la llegada de la almeriense se produjo en 2011.

Lo que nadie esperaba es que el recibimiento de Carbonero no era el que su compañera esperaba, ni mucho menos: «Yo allí estaba expectante, pensando ‘Qué guay, ¿Qué me va a decir?’ Llega, se sienta en su sitio, me mira y me dice ‘hola’». Sara, por su parte, reconoció que le impuso mucho estar al lado de Jiménez.

A pesar de esa primera impresión que tuvieron la una de la otra, poco después las dos periodistas coincidieron en la sala de maquillaje. Fue precisamente allí donde tuvieron una intensa conversación que marcó un antes y un después en sus vidas. «A mí se me quedó para siempre y, desde ese día, no nos hemos separado nunca», reconoció la periodista deportiva. Por si fuera poco, Sara Carbonero añadió algo más: «Solo puedo decir que, desde el primer día que la vi, sabía que sería mi amiga».