La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, Sandra Pica, no está atravesando una buena etapa a nivel personal ya que, desde el pasado mes de julio, la joven lleva arrastrando fuertes dolencias.

Estas le provocaron estar mas de una semana ingresada en el hospital a causa de un fuerte dolor en el abdomen. Aunque los diagnósticos indicaban que estaba totalmente recuperada, la realidad es que ha vuelto a recaer. De esta manera, través de su canal de Mtmad ha hablado sobre la enfermedad que padece.

La exconcursante de ‘La casa fuerte 2’, ha explicado a todos los seguidores de su canal, cómo ha vivido estas molestias: “Es un dolor que parece que me están acuchillando. Ese dolor lo he vivido varias veces. Como muchos sabéis, en julio estuve en el hospital ingresada. No podía estar de pie, ni tumbada, solo en posición fetal todo el rato”.

Ya tenéis el capítulo donde os cuento qué me pasó estando en Madrid y porqué he acabado haciéndome pruebas médicas. A los haters les pido poquito de respeto ya que no estaría de más. Y a mi gente les mando muchos abrazos♠️. https://t.co/9ySIHuLT1f — Sandra Pica (@isandrapica) March 22, 2022

La catalana continuó contando su experiencia, al ser ingresada por los fuertes dolores que sufría: “Los tres primeros días en el hospital apenas podía comer, todo me sentaba mal, tenía puesta la vía con calmantes, suero porque estaba ya deshidratada. Y al cuarto día, vino la doctora y me dijo que me iban a poner un tratamiento de corticoides, y me dijo que si no se me iba el dolor, tendría que pasar por quirófano de urgencia”.

Tras este desagradable acontecimiento, Sandra Pica volvió poco a poco a recuperar su vida, llegando a participar en algún reality: “Después de ese episodio empecé con un tratamiento y lo achacaron al estrés y a la ansiedad. Me sentía bien, entré en ‘Secret Story’ salí, mi día a día ha sido normal hasta que he vuelto a las andadas”.

Sin embargo, las dolencias han vuelto a hacerse notar. Tras varias pruebas, la joven ha confirmado que “los médicos tienen el diagnóstico bastante claro pero necesitan verlo en unas pruebas. Me hablan de algo crónico. Me preguntaron si hay alguien en mi familia que sufra de esto. Yo les dije que sí y me confirmaron que es genético y hereditario”, concluía.