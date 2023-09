Rosalía está de vuelta. Mientras que cada son más fuertes las voces que apuntan a un nuevo proyecto discográfico, que estaría utilizando en forma de desahogo tras su ruptura con Rauw Alejandro, la artista catalana se ha dejado ver en la Milán Fashion Week.

La semana de la moda de la ciudad italiana es una de las que más celebrities atrae cada año. Kylie Jenner, Chiara Ferragni, Scarlett Johansson o Emma Watson, son algunas de las celebridades que durante estos días han acudido a los desfiles de la capital de la moda.

Entre todas estas celebrities, Rosalía ha vuelto a destacar. La artista catalana llegó pisando fuerte y demostrando que ya está recuperada tras su ruptura con Rauw Alejandro. De esta forma, lució un outfit que para muchos ya es el nuevo uniforme de la venganza, como en su día hizo Diana de Gales.

.@Rosalia llegando al desfile de la marca Prada en la «Milan Fashion Week» pic.twitter.com/rsNRb8qSDR — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 21, 2023

La artista se llevó todos los flashes durante su breve paso por Milán con el look que escogió para la ocasión. Se trata de un outfit que fusiona todas tendencias del otoño 2023, y que además recuerda a series como Gossip Girl. Un look que la artista lució en el ‘front row’ del desfile de Prada junto a la empresaria Kylie Jenner.

Rosalía escogió un Prada total look, compuesto por una camisa blanca, un chaleco gris de punto y una maxifalda del mismo color. Un look al que puso el toque final con una diadema ‘dosmilera’ en la cabeza y zapatos de tacón destalonados negros de charol.

Con este outfit, la artista se aleja de la etapa Motomami y deja claro que ha comenzado una nueva era. Un look más clásico, con el que Rosalía ha vuelto a marcar tendencia, demostrando que no solo es una artista conocida mundialmente, sino que también es toda una it girl.