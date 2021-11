Si hay algo que está superando a Adara Molinero dentro de la casa de ‘Secret Story’ es el recuerdo de Rodri Fuertes. A la joven le pesa demasiado todavía su ruptura con el ex concursante de ‘Gran Hermano’, y ahora ha sido él quien le ha enviado un mensaje.

A pesar de que Rodri no quiere entrar en el programa, y quiere que Adara viva su experiencia sin pensar en él, finalmente el madrileño utilizado su cuenta de Twitter para mandarle un mensaje a la que fuera su pareja.

“Quiero que desaparezca tu duda: quiero TODO contigo. Cuando tengas momentos de bajón, acuérdate de todo lo bueno. Bonita luz. Hasta la final”, fue el mensaje que escribió a través de su cuenta de Twitter, y que más tarde decidió eliminar.

Si os parece, pediré permiso para escribir en mis redes, para salir o entrar de mi casa y para lo que estiméis oportuno. Si no voy porque no voy, si llamo porque llamo, si escribo en mis redes porque escribo y si me mantengo al margen, porque me mantengo.

— Rodri Fuertes Puch (@rfuertespuch) October 25, 2021