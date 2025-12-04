Rocío Carrasco, en shock tras ser acusada de ir bebida en ‘Hasta el fin del mundo’: «Se nota un poquito»

La pasada noche del 3 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de Hasta el fin del mundo. El popular formato pone a prueba a algunas celebridades de nuestro país y les hace sacar su lado más aventurero. De esta manera, rostros como el de Rocío Carrasco tienen como objetivo cruzar toda Latinoamérica, con apenas dinero y cosas, para poder llegar hasta el fin del mundo. Un reto absolutamente agotador, pero que les está dejando una experiencia vital. Eso sí, esto no quita que, entre trayecto y trayecto, vivan algunas situaciones inesperadas.

Esta situación la han vivido Rocío Carrasco y Anabel Dueñas. Y es que, al llegar a una estación de autobuses de Perú, fueron señaladas al creer que iban borrachas. Pero, ¿qué sucedió? Pues, ambas se acercaron al mostrador para preguntar por los precios de los billetes. Una cuestión rutinaria y muy típica en el programa. «¿Qué precio tienen?», preguntó la hija de Rocío Jurado. Fue entonces cuando la actriz intentó mantener el presupuesto que tenían lo máximo posible. «¿Nos hacéis una rebajita, que es mi cumple?», le dijo al dependiente con humor. Pero, el vendedor las frenó en seco. Pues, consideraba que no estaban en condiciones aptas para realizar el viaje por carretera.

Rocío Carrasco, al vendedor: «Si usted tiene un alcoholímetro, hágamelo ya»

El vendedor se mostró muy serio y les dijo que no podrían subir al autobús con el resto de pasajeros «si han consumido alcohol». Unas palabras con las que dejó estupefactas a las concursantes. «¿Qué se cree, que estoy borracha?», le preguntó Dueñas entre risas. «¿Lo dice por mí?», preguntó Rocío Carrasco, indignada. Fue entonces cuando el hombre afirmó su cuestión.

«La he visto un poquito mal, se nota un poquito», le dijo directamente a Carrasco. Una acusación que no le sentó nada bien a la participante. «He tenido que venir a Perú para que me llamen borracha en mi cara», protestó. Y es que, no daba crédito a lo que le estaba diciendo el vendedor. Pero, lejos de dejar pasar su comentario, le quiso dejar una cosa clara.

La hija de Rocío Jurado lo tiene claro: «No vengo más nunca a Cruz del Sur»

«Si usted tiene un alcoholímetro, hágamelo ya», le retó. Una declaración de intenciones con la que le quiso dejar claro que ella no había consumido nada. Pero, de hecho, el vendedor sí que le quiso hacer la prueba. Una situación completamente surrealista que Rocío Carrasco afrontó con la cabeza bien alta. Pues, no iba a permitir que se la juzgase de esa manera.

«¡Hombre, que si me hago la prueba!», comentó ella. Tras hacerse la prueba, el resultado fue concluyente: negativo. Ante ello, la concursante se mostró tajante. «Encima se lo ha dicho a alguien que es abstemio. No vengo más nunca a Cruz del Sur», dijo completamente indignada. Un inesperado momento que era presenciado por Anabel Dueñas, que estaba estupefacta.