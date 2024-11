‘La Revuelta’: el misterio tras la fórmula matemática de la pizarra que podría hacerte millonario

La temporada televisiva comenzó, el pasado mes se septiembre, de la mano de muchas novedades. Una de ellas, indiscutiblemente, aterrizó en La 1 de Televisión Española y lo hizo bajo el nombre de La Revuelta. El popular programa de Movistar Plus+, el cual estaba presentado por David Broncano, no solo cambió de cadena, también lo hizo de nombre. Un programa de prime time diferente, pero con la misma esencia de siempre. Eso sí, hay una novedad en su puesta en escena que no ha pasado desapercibida por los espectadores. Una pizarra que, para los expertos en matemáticas, ha supuesto toda una revolución.

Como los seguidores del programa saben muy bien, cada noche, tras la mesa de David Broncano hay una pizarra con una serie de operaciones matemáticas. Un misterioso gráfico que, por lo que dicen los expertos en la materia, es más complejo de lo que parece. «Yo veo La Revuelta con mi hijo y me di cuenta desde el primer día», comenta Raúl Ibáñez, el matemático de la UPV/EHU. «Quien ha puesto eso ahí, o sabe de matemáticas o ha contactado con alguien que sabe, porque el gráfico está bien hecho y no es algo sencillo», asegura por su parte Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático y presentador de La 2.

Pero, ¿qué tiene esta fórmula matemática para que despierte tanta curiosidad entre el público? Pues, al parecer, se trata de la hipótesis de Riemann, la cual fue formulada por primera vez en 1859 por el alemán Bernhard Riemann. Una prueba tan importante que está implicada en la distribución de los números primos y áreas como la física, la teoría de probabilidad y la estadística aplicada.

De hecho, el Instituto Clay de Matemáticas ofrece un premio de un millón de dólares por su resolución, siendo consagrado como uno de los siete problemas del milenio. «El propio Hilbert decía que si se durmiera y despertara dentro de 500 años, lo primero que preguntaría sería si se ha probado ya la hipótesis de Riemann», recuerda el catedrático de la Universidad de Sevilla Alberto Márquez.

«En el libro Los humanos, Matt Haig plantea que unos extraterrestres vienen a la Tierra para matar al tipo que ha demostrado la hipótesis de Riemann, porque es un conocimiento tan importante que los humanos lo van a usar mal y se pueden cargar el universo», comenta Raúl Ibáñez.

Son muchos los expertos que manifiestan que, quizás, este sea uno de los problemas matemáticos más interesantes de resolver. «De forma muy resumida, lo que representa la imagen es una función llamada zeta y la hipótesis dice que los valores que hacen cero a esa función están todos sobre una línea recta», señala Alberto Márquez.

«Si se demuestra la hipótesis de Riemann, podríamos aproximar mucho mejor cuál es su frecuencia», afirma Raúl Ibáñez. «Y quien lo haga pasará a la historia en ese mismo momento, como lo hizo Grigori Perelman al resolver la conjetura de Poincaré o Andrew Wiles por demostrar el último teorema de Fermat; ese es el nivel de importancia», concluye. Sin lugar a duda, peculiaridades de La Revuelta que no han dejado indiferente.