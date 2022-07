‘La Resistencia’: Rigoberta Bandini deja sin palabras a sus fans: “Me retiro”

El pasado miércoles 6 de julio, La Resistencia se trasladó hasta Ibiza para reencontrarse con una de sus grandes invitadas, Rigoberta Bandini. La intérprete de Ay mamá ha adquirido una gran popularidad entre el público tras su participación en el Benidorm Fest el pasado mes de enero.

En su encuentro con David Broncano, la artista ha comentado cómo ha vivido todo lo que le ha sucedido en el último año. Todo ello, declarando que le gustaría saber si a Julio Iglesias le había gustado la canción que tituló con su nombre. «No sé si le ha llegado o no, como vive en un búnker en República Dominicana…», señaló al respecto.

Pero, el momento que se ganó la atención de todos vino después, cuando anunció una noticia que no dejaría indiferente a nadie. «Tengo que explicar una cosa importantísima», comenzó diciendo en el programa. «En otoño voy a hacer el final de la gira y después, me retiro. Lo haré un rato largo, pero retirarme de los escenarios no significa que no vaya a trabajar», comunicó bajo la atenta mirada de todos los presentes.

El retiro de su presencia de la esfera musical es debido a un motivo que Rigoberta quiso dejar claro, sin rodeos. «Estoy un poquito hasta el coño de todo y no puedo más. Pronto anunciaremos la gira de otoño que serán unos conciertos muy especiales y acabaremos con eso», señaló.

Eso sí, no quiso acabar su paso por La Resistencia sin entonar junto al público, que se encontraba en el embarcadero de Santa Eulalia del Río de Ibiza, el hit que casi la lleva a representar a España en Eurovisión. Un cierre de programa por todo lo alto.