‘La Resistencia’ recibió este jueves la visita de Malú. La artista acudió por primera vez al programa de Movistar+ para charlar con David Broncano sobre su nuevo disco ‘Mil batallas’, mostrando su faceta más natural y desenfadada.

Durante la entrevista, Malú confesó que a pesar de que en su casa la música siempre ha estado muy presente, tiene otra gran pasión aparte de la música, que casi le hace tomar un camino muy diferente en la vida: los caballos.

“Me encantan los caballos. Yo es que antes de tener a mi hija, lo más importante que tenía era mi caballo y después mis perros», explicó la artista a David Broncano, revelando que incluso llegó a competir. No obstante, en su mejor momento en la hípica, grabó su primer disco y saltó a la fama como artista.

«Yo montaba. Competía y todo, en la modalidad de salto. Cuando mejor montaba y estaba compitiendo, grabo el disco”, explicó. «Cuando grabo el disco todavía estaba con el caballo», añadió.

Unos instantes después, el programa emitió unas imágenes de la participación de ambos en ‘Mi casa es la tuya’. Malú y David Broncano aparecían en la misma yegua, a lo que el presentador exclamó: “hemos montado el mismo animal, es increíble. Tenemos mucho más en común de lo que pensábamos”, dijo entre risas.

Por otro lado, Malú esquivó como pudo las preguntas clásicas de ‘La Resistencia’. “Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes», le recordó Broncano a la cantante. No obstante, la artista se resistió a contestar.

«De pequeña mi madre me dijo que era de muy mal gusto hablar de dinero, no me gusta. Y de lo otro… ¡Tampoco me gusta hablar!», dijo Malú entre risas. «Soy madre y los que lo son saben que se reduce la cosa», admitió la artista entre risas. «Era un trance que había que pasar», señaló Broncano al ver que la artista estaba sonrojada, antes de pasar a otras preguntas.

“Muchísimas gracias @davidbroncano y a todo el equipo de @LaResistencia. Me lo he pasado genial con vosotros esta mañana grabando y ahora viéndolo!!! Repetimos pronto?”, escribió Malú en sus redes sociales tras ver el programa.