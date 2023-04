‘La Resistencia’: David Broncano propone un curioso reto a Almudena Ariza

La periodista Almudena Ariza ha acudido el pasado martes a La Resistencia como invitada y David Broncano le ha lanzado un reto. La mujer fue a promocionar su nuevo programa de La 1, Españoles en conflictos, sobre personas que viven fuera de España y que contarán las problemáticas de su país de residencia.

Estos días se ha hecho viral un video de David Bisbal en el que el cantante se acerca a unos fans después de un concierto a hacerse una foto con ellos. Les saluda con un “¿cómo están los máquinas?” y esa es la frase que más ha llamado la atención de los internautas. El presentador quiso saber si la invitada podría replicar esa frase en su programa. “¿Tú podrías, en una conexión en directo desde un país extranjero, decir esa frase?”, comentó Broncano.

El público de La Resistencia estalló en carcajadas y una vez en silencio Almudena Ariza respondió que “hay ocasiones que eso no lo puedes hacer”. Mónica Carrillo, presentadora de Antena 3 Noticias, acudió al programa hace no mucho y David le propuso un reto similar. Debía decir “cobete” en vez de “cohete” en una de sus conexiones en directo de los informativos. Ella sí que lo cumplió y se lo ha hecho saber a la periodista.

“Ella ha puesto el listón muy alto: ¿Qué te cuesta?”, seguía intentando el presentador. El conductor del programa quería por todos los medios que la corresponsal tuviera su momento cómico y repitiera esa frase del cantante almeriense en su programa sobre conflictos.

“En la televisión no, pero lo haré en alguna presentación y ya intentaré meterlo. Lo colgaré en redes sociales para que lo podáis ver”, ha aceptado por fin Almudena Ariza. La invitada cree que Españoles en conflictos en un contexto demasiado serio para el saludo, pero se ha sumado con mucho buen humor al reto.

Mira, si @almuariza dice «¿Cómo están los máquinas?» en una conexión en directo, le hacemos una estatua en el plató.

— La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 18, 2023