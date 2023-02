RBD: los integrantes confirman que habrá nueva música antes de su regreso a los escenarios

El regreso de RBD a los escenarios era uno de los más esperados de los últimos años. Un regreso que se hará realidad este mismo año, y que desde su anuncio ha generado una gran expectación, después de que los artistas mexicanos cambiasen la historia de la música en Latinoamérica a mediados de los 2000.

Tras más de una década centrados en sus proyectos en solitario, Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christoper Uckermann han dado el pasado de volver a unirse, regresando a los escenarios con el esperado Soy Rebelde World Tour.

Una gira muy esperada en la que no estarán todos, pues Alfonso Herrera no formará parte de ella. La noticia de su ausencia no ha sorprendido a los fans del grupo, pues el mexicano lleva muchos años desvinculado de sus ex compañeros, centrado en su carrera como actor.

🚨 ¡CONFIRMADO, RBD PREPARA MÚSICA NUEVA! Hace unos minutos en la alfombra de los #TiktokAwards Christian y Christopher confirmaron que tendremos música nueva de RBD, aunque el sencillo aún no está decidido. Además podemos esperar moda, baile y recuerdos en el #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/b8UcaEdJtw — Diegogh ⚡️ (@SeptimoRebelde) February 1, 2023

Por otro lado, los miembros del grupo mexicano, han confirmado que habrá nueva música antes del comienzo de su nueva gira. Una noticia muy esperada por todos sus fans, que ha confirmado Christian Chávez después de semanas de muchos rumores.

Fue durante el encuentro de Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez con varios periodistas durante la alfombra roja de los Tik Tok Awards, donde los artistas confirmaron que ya tienen varias canciones nuevas grabadas.

Sin embargo, los artistas explicaron que todavía no eligieron el single que quieren lanzar primero: «Tenemos muchas sorpresas. Ya queremos estar sobre el escenario y vendrá música nueva, pero próximamente tendrán noticias». Por lo que todavía habrá que esperar para escuchar sus nuevas canciones.