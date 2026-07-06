La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, lunes 6 de julio

Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos historias verdaderamente sorprendentes que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de ambas ficciones. Eso sí, este lunes 6 de julio se han visto sorprendidos al descubrir que RTVE ha tomado la drástica decisión de no emitir un nuevo capítulo de Valle Salvaje y de La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón por la que no han dado este paso, a pesar de ser conscientes del malestar que puede generar entre los seguidores de ambas ficciones?

En este caso, hablamos de razones. Por un lado, estamos ante la emisión de una etapa del Tour de Francia y, por otro, la cobertura previa al partido que enfrenta a España contra Portugal, dentro del Mundial 2026. Por lo tanto, la programación para este lunes 6 de julio queda de la siguiente manera:

15:50 a 17:05 h – Tercera etapa del Tour de Francia 2026 (Granollers – Les Angles)

17:05 a 18:30 h – Directo al Grano

18:30 a 20:45 h – Camino a NY

20:45 a 23:00 h – Copa del Mundo FIFA 2026 (España – Portugal)

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

El pasado viernes 3 de julio, en el capítulo 442 de Valle Salvaje, los espectadores fueron testigos de cómo, visiblemente harta de esperar el cobro de su deuda, Enriqueta expone a don Hernando una nueva idea para saldarla que al marqués le parece verdaderamente impactante, a la par que intolerable.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Dámaso ha tomado la firme decisión de tomar ciertas medidas respecto a Aurelio. Todo ello mientras Victoria se muestra verdaderamente decidida a todo, por lo que no tiene reparos a la hora de ordenar a Benigna el peor crimen de todos: parece que ha llegado el final de Matilde.

En cuanto al capítulo 863 de La Promesa, que pudimos disfrutar el pasado viernes 3 de julio, pudimos ver cómo Adriano rompe con Martina porque se siente incapaz de continuar arriesgándose a ser descubiertos. Ella y Jacobo, por su parte, tienen cada vez más peleas. Petra trata de averiguar si Máximo traerá a su propio servicio, puesto que su hermana Tomasa trabaja para el duque.

Curro y Ángela celebran la llegada de Máximo, puesto que esto podría opacar su posible marcha. Manuel explica a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa por la concordia familiar, mientras que Julieta reprocha a su marido ser un caradura. Leocadia propone a Ángela un viaje madre-hija, mientras que Manuel se planta ante Ciro, y le hace saber que o acepta el 5% de la empresa o se queda sin nada. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.