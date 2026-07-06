En 2018 Maradona ya predijo lo que iba a pasar en el Mundial 2026 y avisó: «No me gusta»

El Mundial 2026 está siendo marcado por las llamadas pausas de hidratación. En lugar de partidos de dos partes de 45 minutos cada una, se están jugando cuatro tiempos de 25 minutos –contando los descuentos– cada uno. Algo que ya adelantó hace unos años Diego Armando Maradona. Fue en 2018 cuando El Pelusa advirtió que Estados Unidos quería dividir los encuentros en cuatro tiempos de 25 minutos por motivos de publicidad.

Cuando la FIFA hizo oficial que el Mundial 2026 se disputaría en Estados Unidos, México y Canadá, Maradona fue muy claro al respecto: «No me gusta. Absolutamente». Diego, que se encontraba comentando el Mundial de Rusia 2018 por aquel momento, ya advirtió de lo que estaban preparando los estadounidenses para este torneo.

«Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar», señaló en el programa De la Mano del 10, que Maradona compartía con el periodista Víctor Hugo Morales. Lo que en su momento parecía una locura, ahora se ha convertido en una realidad. Las pausas de hidratación están marcadas para el ecuador de cada parte, sin importar el tiempo o si el estadio es cerrado y tiene aire acondicionado.

Da igual la temperatura que haga dentro del estadio que a mitad de cada parte tiene lugar el famoso cooling break (pausa de hidratación). Dura varios minutos y automáticamente las televisiones desconectan durante ese tiempo para introducir publicidad. Esto es una práctica habitual en las ligas americanas, como la NFL o la NBA, donde hay parones publicitarios constantemente.

Una medida que no ha gustado a muchos jugadores. Algunos futbolistas, como Virgil van Dijk, mostraron su rechazo: «Cada vez que se pasa a publicidad, no me gusta. Creo que para los espectadores tampoco es lo ideal. Si hace mucho calor, está bien incluirlas, pero habría que analizar cada partido de forma individual».

Infantino justifica la medida

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se excusó en las exigencias físicas de este nuevo formato para justificar las pausas de hidratación: «En un Mundial donde juegas ocho partidos en 39 días, es importante poder tener un momento para descansar». Por otro lado, el director de Torneos de Estados Unidos, Manolo Zubiria, dejó claro en su día que las pausas se realizarían «en cada partido, independientemente de dónde se juegue, si hay techo o cualquiera sea la temperatura».

El objetivo no era otro que meter publicidad para aumentar los ingresos de la FIFA. Ocho años después, las palabras del Diego se han hecho virales al ver que tenía razón en lo que dijo. Con la excusa de las pausas de hidratación, la FIFA ha aprovechado para hacer caja con la ayuda de Estados Unidos. Se llama pausa de hidratación, pero es como si fuera el final de un cuarto en el baloncesto.