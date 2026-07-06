Cuánto dinero ganan las selecciones por jugar el Mundial 2026 y por avanzar de ronda

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está batiendo récords en diversos campos. La presente edición del torneo más prestigioso del fútbol ha elevado por primera vez el número de participantes hasta las 48 selecciones, lo que ha provocado también que se jueguen más partidos que nunca. El seguimiento televisivo del Mundial está alcanzando cifras sin precedentes, e incluso la asistencia a los estadios está superando los pronósticos. Otro de los aspectos en los que el torneo ha elevado ampliamente sus anteriores guarismos es el de los premios económicos.

La presencia de un mayor número de selecciones y, por ende, que se celebren más partidos; repercute de manera clara en la monto que paga la FIFA a los participantes. La gloria deportiva no es el único incentivo que reciben las 48 selecciones que comenzaron el torneo el pasado mes de junio. Aunque la mística y la importancia del Mundial en todo el globo provoca que una buena actuación, ya sea individual o colectiva, te pueda abrir las puertas de oportunidades a nivel de clubes. Además, la mayoría de federaciones ofrecen primas económicas en función del rendimiento deportivo de sus respectivas selecciones.

Cuánto dinero reparte la FIFA en el Mundial 2026

En lo que respecta a los premios económicos de FIFA, el ente que regula el fútbol mundial ha estado cerca de doblar su apuesta monetaria en el Mundial de Qatar. La dotación económica de la FIFA ha pasado de los 440 millones de dólares de 2022 a los 871 millones de la presente edición. Un número que se explica, en parte, por aumentar en 16 el número de selecciones y pasar de 64 a 104 partidos a disputar. La introducción de la nueva ronda de dieciseisavos de final también ha jugado un papel en ello, ya que se han añadido 16 nuevos encuentros eliminatorios.

Cuánto dinero se gana por jugar el Mundial 2026

Los gastos que deben asumir los equipos nacionales para preparar un Mundial son muy elevados. Hablamos de una larga estancia en alojamientos, nada asequibles en buena parte del continente norteamericano, largos desplazamientos y otro tipo de gastos. Las expediciones de las selecciones que participan en el Mundial 2026 van mucho más allá de lo que se ve a simple vista, como son los 26 futbolistas convocados y el cuerpo técnico. Por tanto, la FIFA destina 2,5 millones de dólares fijos a cada una de las participantes para afrontar esta preparación mundialista. Una vez concluido el torneo, las selecciones eliminadas en la fase de grupos percibirán 10 millones de dólares.

El dinero que reparte la FIFA en dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinal

Los premios económicos van aumentando cada vez más a medida que avanzan las rondas. Clasificar a los dieciseisavos de final supone 12 millones de dólares para cada una de las 32 selecciones, sólo dos ‘kilos’ más que las eliminadas en la primera fase. Los que caigan en octavos de final, como Brasil o México, reciben 16 millones de dólares. En cuartos de final, el premio ya asciende a los 20 millones. De cara a las semifinales, el cuarto clasificado percibe 28 millones de dólares, mientras que el tercero se embolsa 30.

Cuánto dinero se lleva el campeón del Mundial 2026

En la final del Mundial 2026 no sólo estará en juego la prestigiosa copa, también lo estarán 15 millones de dólares. Esta es la diferencia entre el campeón y el subcampeón de la Copa del Mundo en la presente edición. El ganador recibirá 50 millones de dólares (43 millones de euros) de FIFA, por 35 del ganador. Al igual que lo ha hecho la ‘bolsa’ de premios, la recompensa económica para el ganador también se ha incrementado respecto a Qatar 2022. En la pasada edición, la campeona Argentina percibió 42 millones de dólares como vencedora.