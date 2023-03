Rauw Alejandro y Rosalía, virales por este baile en plena discoteca

Rauw Alejandro y Rosalía forman una de las parejas de artistas más consolidadas y queridas en todo el mundo. Ambos gozan de un gran éxito en el ámbito profesional, con unas carreras imparables en el mundo de la música, no obstante, en lo personal tampoco les va mal.

Hace unos días, se hizo viral un video en el que aparecen los dos cantantes bailando juntos en la sala Apolo de Barcelona, donde se celebró la fiesta Bresh, una de las fiestas más famosas del mundo que cada mes se celebra en ciudades como Miami, Nueva York, Buenos Aires, Madrid o en incluso se ha llegado a celebrar en Tokio.

En un momento de la noche, la pareja se subió al escenario junto a la cabina del DJ y protagonizó un divertido baile al ritmo de Punto 40, canción con la que el artista puertorriqueño ha colapsado Tik Tok en los últimos meses a base de coreografías y challenges.

Rauw and Rosalia at BRESH in Barcelona 🇪🇸 pic.twitter.com/aeP7sodohx — RAUWLEETO 🦊🪐 (@ELZORRORAUW) February 23, 2023

Ahora, días más tarde Twitter se ha inundado de vídeos de la pareja bailando y disfrutando de la fiesta. Y es que lo último que se esperaba el público que acudió a la sala Apolo, no imaginaba que se encontraría con una de las parejas más populares de los últimos años sobre el escenario.

Por otro lado, recientemente Rauw Alejandro habló sobre sus planes de paternidad con la cantante. «Yo quiero un par de ellos, yo quiero un par de hijos», respondía sin dudar el artista cuando le preguntaban sobre los hijos que le gustaría tener.

«¿Cuántos quieres tener?», le replantearon en la entrevista «Los que Dios me dé. No sé cuántos, es que también no soy yo el que los paro!, contestó Rauw Alejandro sin querer entrar más en el tema.