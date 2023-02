Rauw Alejandro se sincera sobre sus planes de paternidad con Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía forman una de las parejas de artistas más consolidadas y queridas en todo el mundo. Ambos gozan de un gran éxito en el ámbito profesional, con unas carreras imparables en el mundo de la música, no obstante, en lo personal tampoco les va mal.

Los rumores de boda no parar de crecer. Sin embargo, Rosalía y Rauw Alejandro se encuentran bien tal y como están, y de momento no está en sus planes pasar por el altar. Aunque siendo una de las parejas del momento, es inevitable que en algunas entrevistas se les pregunte por un futuro enlace e incluso sobre los posibles hijos que querrían tener.

Recientemente, ha sido cantante puertorriqueño Rauw Alejandro el que ha respondido a varias preguntas relacionadas con una posible paternidad junto a la artista. «¿Y si Rosalía te viene y te dice que está embarazada tuya?», le preguntaron en una entrevista en la radio dominicana Alofoke.

rauw hablando de tener hijos con rosalia, los perdemos… pic.twitter.com/a4VS63OFdh — A PALÉ 🍭🏍 (@APALEAPALE) February 17, 2023

«Yo quiero un par de ellos, yo quiero un par de hijos», respondía sin dudar el artista. «¿Cuántos quieres tener?», le replantearon. «Los que Dios me dé. No sé cuántos, es que también no soy yo el que los paro», contestó Rauw Alejandro.

El artista dejó claro que los planes de paternidad son cosa de pareja, así como también dejó claro que actualmente ambos tienen demasiados compromisos profesionales. «Tú tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus tours y tiene sus responsabilidades también», zanjó.

El pasado mes de nombre, fue Rosalía la que respondió a la pregunta de sí estaría dispuesta a abandonar la música por ser madre. «Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, pero sí que te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría», respondió.