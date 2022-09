Rauw Alejandro y Baby Rasta unen fuerzas en ‘Punto 40’

Los artistas Rauw Alejandro y Baby Rasta han unido fuerzas en una de las colaboraciones más esperadas de este 2022. Pues ambos artistas han lanzado este viernes 23 de septiembre Punto 4o, una canción que tras su lanzamiento se ha convertido en todo un éxito en todas las plataformas digitales tanto en Latinoamérica como en España.

Se trata de una canción donde tanto el artista puertorriqueño Rauw Alejandro como Baby Rasta han fusionado lo mejor de sus estilos musicales. De esta manera, se han adaptado a la forma de interpretar y de cantar que tiene cada uno de ellos, dando lugar a una colaboración única con la que han conseguido sorprender a todos sus fans, siendo un éxito en tiempo récord.

¡Lo estabas esperando y ya está aquí! 🐐 🪐🪐🪐🪐🙏🏼🙏🏼🙏🏼💙💙 #PUNTO40, lo nuevo de @RauwAlejandro y @BabyRastayGringo, disponible en las principales plataformas 👉 https://t.co/g7G25hwUps pic.twitter.com/BEDZgxv4e3 — sonymusiclatin (@SonyMusicLatin) September 22, 2022

Tras su lanzamiento no cabe ninguna duda de que Punto 40 dará mucho que hablar durante los próximos meses. Una canción que tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran éxito a nivel internacionales, y donde ambos artista vuelven a brillar como ellos dos saben, acompañados de un videoclip con un trabajo detrás espectacular.

Por otro lado, después de que el huracán Fiona ocasionase un desastre monumental tras su paso por Puerto Rico, Rauw Alejandro ha emitido un comunicado. En él, asegura que pretendía retrasar el lanzamiento de esta canción, sin embargo, no se pudo eliminar de algunas plataformas de streaming.

«Aunque mi cabeza y mi corazón está en PR continúo adelante con la salida de este sencillo. No teniendo el ánimo y la alegría al 100 estos días he pensado que en momentos difíciles la música siempre me ha ayudado a sobrellevarlos, y fue una de las razones por las que quise hacer música», explica el artista.

Y añade: «Siempre que hago música, la mayor inspiración es mi cultura y mi gente. Espero que siempre pueda alegrarlos en sus peores y en sus mejores días. A todos mis fans gracias por la espera. En especial PR gracias por tanto».