El pasado miércoles 25 de junio, RTVE convocó a los medios de comunicación para la presentación de la nueva edición de El Grand Prix. No es una cualquiera, ya que se celebra el 30 aniversario de este programa que ha marcado a toda una generación. Un 17 de julio de 1995 comenzó la emisión de este proyecto, y duró diez años en pantalla. Precisamente por lo hondo que caló en millones de niños de nuestro país, unos catorce años después se decidió retomar este programa de televisión. «El primer Grand Prix se llamaba Cuando calienta el Sol, lo íbamos a hacer en un sitio maravilloso de playa, pero no había presupuesto. Lo acabamos haciendo en el parking de Prado del Rey. Cayó una tormenta, destrozó todo, las cámaras acabaron en la piscina, y tuvimos que retrasar el estreno», explicó Ramón García en la rueda de prensa de la tercera temporada de esta nueva era del programa.

«Hasta tuvimos que llamar a la policía, porque uno de sus pilotos de helicóptero descendía mucho para ver las grabaciones, y nos jodía el rodaje», bromeó. Ante el regreso de este formato que tantísimas alegrías le ha dado, el presentador hizo la siguiente confesión: «Estoy muy contento por la evolución que ha tenido». Además, la emisión de esta temporada «encaja perfectamente en el mes de julio y agosto». Recordemos que el año pasado tuvieron diversos problemas de programación como consecuencia de la emisión tanto de la Eurocopa como de los Juegos Olímpicos. Lejos de que todo quede ahí, entre las novedades, este año se podrán ver las entregas en Prime Video. Algo que ha ocurrido «gracias a RTVE, que ha sido muy generosa», comentó Carlo Boserman. Ramón García también mostró su gratitud: «Es bonito, siempre vamos a agradecer a RTVE por su apoyo». María Eizaguirre fue más allá: «Va a ser difícil no ver El Grand Prix».

La defensa de Ramón García a Lalachus, su compañera en ‘El Grand Prix’

Durante la rueda de prensa, el presentador del programa ha querido dirigirse a los espectadores para hacerles una aclaración: «Permitidme que empiece diciendo una cosa: Lalachus está en este programa porque he querido yo y porque me he empeñado yo. Da vergüenza los vomitivos comentarios que se están volcando en redes».

«Ya sabéis que yo soy de Bilbao, soy del Athletic de Bilbao, y he cogido una frase del capitán de mi equipo, de Iñaki Williams, para defender un poco a su hermano, también de las redes sociales», comenzó explicando Ramón García, y añadió: «Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara».

Poco después, el vasco compartió una carta que la propia colaboradora de La Revuelta escribió tras haber participado en el programa como madrina en la temporada anterior. Algo que no solamente emocionó a los allí presentes, sino también a muchos de sus seguidores en redes sociales. «Cuando leí esto, supe que tenía que estar aquí», aseguró Ramón. Al fin y al cabo, con esas palabras, Lalachus consiguió expresar lo que muchas personas sienten hacia El Grand Prix.

Visiblemente emocionada, la presentadora intentó explicar lo que suponía para ella este proyecto: «Cuando estuve de madrina en el año pasado y me vi, lloré muchísimo. Tuve una conexión fuerte con mi infancia. Hay una cosa de El Grand Prix que me toca muy fuerte. No hay nada en el mundo que me pueda hacer más ilusión que estar aquí. Esto es un sueño, de verdad. Muchas gracias Ramón por proponerme».