¿Quién va esta noche a ‘El Hormiguero’?: vuelve el amor platónico de Pablo Motos

El Hormiguero cierra su semana de grandes invitados en mitad de su guerra por el liderato contra La Revuelta, un combate que sigue con un intercambio de golpes y que cada día tiene un ganador diferente. Para esta noche Pablo Motos tendrá en el plató a una de sus invitadas más especiales, ya que la ha ido anunciando en los últimos días como su «amor platónico», solo con estas pistas los fans del programa sabrá de quién se trata. La cantante que se sienta en el plató hablará de su nuevo proyecto, una enorme gira mundial con la que ha regresado por todo lo alto después de pasar por una enorme crisis en la que incluso se llegó a plantear continuar su carrera sobre los escenarios.

Después de las visitas de Johnny Depp, Riccardo Scamarcio, Ricardo Darín y Los Morancos, Trancas y Barrancas se preparan para esta noche tener en su mesa a una invitada que estuvo junto al presentador en uno de los días más complicados de su vida como fue en la muerte de su madre. Cuando Motos recibió la noticia decidió no parar el programa, aunque sí que pidió grabarlo para poder marcharse lo antes posible a Requena, su pueblo natal, para estar junto a su familia. En aquel programa tan duro trató de mantenerse, pero al final no pudo aguantar las lágrimas al acordarse de ella y no pudo evitar abrazarse a su amiga roto de dolor. «Quiero dedicarle este programa a mi mamá que ha fallecido esta mañana», decía antes de no poder ni despedir el programa.

La persona que estaba junto a él en aquel día de diciembre de 2018 era Laura Pausini, una mujer con la que tiene una química especial desde hace años y que ninguno de los dos ha querido ocultar. También ha sido al revés, ya que la italiana ha pasado por el programa en alguno de sus momentos más complicados y no ha dudado en hablar claro allí de lo que estaba pasando.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó al desvelar que después de la pandemia pensó que su carrera estaba completamente acabada, unos pensamientos que la hicieron pensar en no volver a subirse a un escenario o a grabar nuevas canciones. Fue su paso por La Voz donde recuperó la motivación y comprobó que seguía siendo muy querida por el público, una crisis en la que Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi tuvieron fueron muy importantes para ayudarla a superar.

La polémica que vivió en El Hormiguero con una canción

Aunque son muy amigos, las hormigas también han metido en algún aprieto a Laura. El más sonado ocurrió se negó a cantar la canción Bella ciao, popular en todo el mundo gracias a la serie La casa de papel, pero que en Italia tiene un significado muy especial, ya que era el himno de los partisanos, que luchaban contra el régimen de Benito Mussolini. «Es una canción política y no la voy a cantar», dijo ante la sorpresa de todos, una forma de evitar polémicas en su país.