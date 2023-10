Quién es José Otero, concursante de ‘Dúos increíbles’: su edad, su pareja y biografía

RTVE continúa apostando por el mejor talento nacional. Por ello, y para fortuna de los espectadores, ha vuelto a traer a su prime time uno de los talent show musicales más vistos de nuestro país, Dúos increíbles. Una segunda edición que promete no dejar indiferente a nadie y que artistas como José Otero no han querido perderse.

El cantante de origen canario se dio a conocer, principalmente, tras su paso por Benidorm Fest 2023. Una puesta en escena donde alzó su voz junto al sencillo Inviernos en Marte y con el que no dejó indiferente a nadie. Pero, si todavía no lo conoces, no te preocupes. ¡Te lo presentamos!

View this post on Instagram A post shared by JOSE OTERO (@joseoteromusic)

Su carrera profesional

Nacido en Telde (Gran Canaria), José Otero es un cantante de 33 años que se ha convertido en uno de los rostros revelación de este 2023. Sin embargo, antes de dar el gran salto en el talent show de TVE, el artista ya brilló con luz propia al otro lado del charco.

Su pasión por la música lo llevó a participar en el 2019 en La Voz México, programa donde formó equipo con el mismísimo Ricardo Montaner. No se alzó con la victoria, pero eso no le impidió conquistar al pueblo mexicano con canciones como Dancing on My Own, de Calum Scott, o Llegaste tú, de Luis Fonsi.

View this post on Instagram A post shared by JOSE OTERO (@joseoteromusic)

A partir de entonces la vida de José Otero experimentó un cambio de 180 grados. El canario firmó contrato con Warner Music México y, desde entonces, cuenta con varios sencillos publicados y colaboraciones con grandes artistas, como Karen Méndez. El 2022 lo finalizó por todo lo alto y lo hizo junto a su último single, Estés donde estés.

Recientemente, el cantante sorprendió a su público con su nueva apuesta musical. Un nuevo sencillo que ha bautizado bajo el título de Esa Noche y que triunfa en las principales plataformas de streaming.

Su lado más personal

La cercanía de José Otero con su público es innegable, vaya a donde vaya. De hecho, la conexión que mantiene con sus seguidores la refleja también en sus redes sociales, donde supera los 169.000 en medios como Instagram.

Por otro lado, cabe señalar que el ámbito amoroso es uno de los más desconocidos del cantante. En redes sociales levanta pasiones entre sus seguidores, pero, oficialmente, no ha comunicado que se encuentre sentimentalmente ocupado.