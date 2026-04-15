No es ningún secreto que Mask Singer, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, no solamente en Antena 3, sino también en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, porque todo el equipo que hay detrás de este impresionante proyecto hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores con las celebridades que se esconden tras las máscaras, como es el caso de Fregona.

Esta quinta edición de Mask Singer, que vuelve a estar presentada por Arturo Valls, prometía no dejar absolutamente indiferente a nadie. Es evidente que, por el momento, están cumpliendo esa promesa, ¡y con creces! Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido el pasado miércoles en la primera entrega, donde descubrimos quiénes se escondían detrás de Micrófono y Semáforo. Como era de esperar, tanto Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, como los espectadores de Antena 3, se quedaron sin palabras.

Ahora, es el momento más que perfecto para tratar de seguir adivinando la identidad del resto de concursantes de Mask Singer 5, como es el caso de Fregona. Esta máscara llega con ganas de sacar brillo al escenario con unas mágicas actuaciones. Es más, este utensilio, considerado como el más marchoso de la edición, tratará de hacerse con la máscara dorada.

Pistas y teorías de Fregona, de ‘Mask Singer 5’

«Aunque parezca una simple fregona… ¡¡soy la number one de los utensilios de limpieza!!»

¿Cómo ver ‘Mask Singer’ (online y tv)?

Para comenzar, debes saber que este programa se emite cada miércoles a las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias) en Antena 3. El presentador, una edición más, es Arturo Valls, mientras que se estrenan la gran mayoría de investigadores. En esta ocasión, Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre lucharán por averiguar quiénes se esconden tras las máscaras y, de este modo, intentar hacerse con los prismáticos dorados.

Se trata de un premio que se lleva el investigador que más aciertos haga a lo largo de la temporada. Por si fuera poco, para ver cada entrega de Mask Singer 5, podrás hacerlo a través de la televisión convencional o, incluso, utilizando atresplayer, la plataforma de la cadena de San Sebastián de los Reyes.