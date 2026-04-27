Quién es Bad Gyal: su edad, su pareja, de dónde es y nombre real

La industria musical española nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos talentos que han marcado al público de una manera o de otra. Si hablamos de una de las artistas que ha logrado experimentar un cambio de 180º en su vida durante los últimos años, sin lugar a dudas, esa sería Bad Gyal. La cantante y compositora se ha hecho un hueco en el mundo artístico desde 2016, al lanzar temas propios de géneros como el reguetón, el dancehall y el trap. Una serie de trabajos que no solo han conquistado al público nacional, sino también al internacional, pero ¿cuál es el lado más profesional y personal de Bad Gyal? Realizamos un repaso al respecto.

El lado más profesional de Bad Gyal

Alba Farelo i Solé es una cantante y compositora conocida en el ámbito musical bajo el nombre artístico de Bad Gyal. Nacida el 7 de marzo de 1997 en Barcelona, es la mayor de cinco hermanos. Y es que, por lo que se ha podido saber, su pasión y talento por el arte lo lleva en la sangre. Pues, su padre es el actor Eduard Farelo. Asimismo, antes de dedicarse a la música, la artista trabajó en diversos puestos de trabajo de atención al público.

Intentó estudiar diseño de moda en el 2015, pero lo terminó dejando. Y es que, ella siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música. Así pues, poco a poco y con mucho esfuerzo, la cantante comenzó a lanzar sus primeros sencillos. Bandulés y Pai fueron sus dos primeras apuestas, las cuales contaron con un muy buen recibimiento por parte del público. Así pues, al principio apostó por lanzar Mixtapes y sencillos individuales. Pero, fue en el 2024 cuando presentó La Joia, su primer proyecto discográfico. Todo ello sumado a su segundo trabajo, que ha visto la luz este 2026: Más Cara.

Asimismo, lejos de quedar aquí, ha realizado varias giras musicales para cantar su repertorio musical a su público. Y es que, desde el 2016, la catalana ha estado imparable. De hecho, también ha realizado apariciones especiales en proyectos para la pequeña pantalla y ha sido la imagen de reconocidas marcas publicitarias.

El lado más personal de Bad Gyal

En redes sociales, Bad Gyal intenta mantener un contacto más cercano con sus seguidores. En plataformas como Instagram, la joven de 29 años acumula casi 3 millones de seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su música, sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días. Todo ello sumado a sus más de 13 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

Por otro lado, a nivel sentimental, Alba Farelo i Solé siempre se ha presentado como una mujer muy reservada con su vida privada. Por ello, se desconoce su pasado y presente amoroso. Pero, durante sus años como celebridad, ha sido relacionada con el jugador de rugby Manu Moreno, el modelo Jordy Brito y, más recientemente, con Noah Brown. Sin embargo, la catalana no ha confirmado nada en ningún momento.