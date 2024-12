No es ningún secreto que la Nochevieja es una de las noches más esperadas, año tras año. Y no es para menos. Muchos de los rostros más conocidos de nuestro país se ponen al frente de las Campanadas para despedir a lo grande este año y dar la bienvenida a uno nuevo. Muchos son los famosos que repiten como presentadores de esta emisión desde la Puerta del Sol de Madrid, como es el caso de Cristina Pedroche y Alberto Chicote para Antena 3 y Cristina Pardo y Dani Mateo para laSexta. Otros, en cambio, se estrenan en esta enorme responsabilidad de dar las campanadas, como son David Broncano y Lalachus. El presentador y la colaboradora de La Revuelta prometen no dejar indiferente a nadie. Pero, más allá de las Campanadas, debemos tener en cuenta que todas las cadenas de televisión ofrecen modifican su parrilla con programas especiales para este 31 de diciembre. Así pues, descubrimos la programación de La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta para el último día de 2024.

Programación de La 1 de Televisión Española para Nochevieja

José Mota volverá a estar presente en la última noche del año con un especial titulado IA IA OH, en el que la Inteligencia Artificial se convertirá en una de las grandes protagonistas. Antes y después de las Campanadas de David Broncano y Lalachus, La 1 emitirá una gala especial presentada por Eva Soriano y Oriol Nolis. En este especial actuarán grandes artistas como Abraham Mateo y Pastora Soler, entre otros. También se hará conexión con las Islas Canarias para las Campanadas, que estarán presentadas un año más por Nia y Roberto Herrera.

21:50: ‘2024: Operación IA IA OH’

23:00: ‘¡Feliz 2025!’

23:40: Campanadas 2024, con David Broncano y Lalachus

00:05: ‘¡Feliz 2025!’

00:55: Campanadas Fin de Año 2024 Canarias, con Nia y Roberto Herrera

01:05: ‘¡Feliz 2025!’

¿Qué ver en Nochevieja en Antena 3? Esta es su programación

Antes de las Campanadas, y desde la Casa Pilatos de Sevilla, Roberto Leal y Eva González presentarán un programa especial donde se repasarán los mejores momentos de Antena 3 en este año 2024. Posteriormente, se dará paso a Cristina Pedroche y Alberto Chicote para las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. Tras haber visto el vestido de la presentadora y haber dado la bienvenida al nuevo año, disfrutaremos de ‘Cantando al 2025’, un karaoke que ya se ha convertido en una de las tradiciones anuales de la principal cadena de televisión de Atresmedia.

22:00: ‘Adiós 2024’

23:45: Campanadas 2024/2025

00:05: ‘Cantando al 2025’

Programación de Telecinco para el 31 de diciembre

Al igual que ocurrió en Nochebuena, la cadena principal de Mediaset vuelve a contar con Christian Gálvez y Verónica Dulanto como presentadores de una gala musical, que llevará el nombre de ‘Nochevieja contigo’. Andy y Lucas, Efecto Pasillo o Veintiuno son algunas de las actuaciones que veremos a lo largo de la noche. Se conectará con Ion Aramendi y Blanca Romero para las Campanadas que emitirán desde Lanzarote y, tan solo una hora después, se darán las Campanadas de Canarias y estarán presentadas por Ángeles Blanco y Ricardo Reyes.

22:00: ‘Nochevieja contigo’

23:35: Campanadas: ‘Juntos al 2025’

00:10: ‘Nochevieja contigo’

00:45: Campanadas de Canarias: ‘Juntos al 2025’

01:05: ‘Nochevieja contigo’

¿Qué ver en Nochevieja en Cuatro? Esta es su programación

En el último día del año, los espectadores de la segunda cadena de televisión más exitosa de Mediaset podrán disfrutar de un programa especial de First Dates. De esta forma, seremos testigos de cómo el restaurante más famoso de la televisión se convertirá en nada más y nada menos que un cabaret, teniendo como referencia Moulin Rouge. Además, Carlos Sobera hará un brindis especial en esta entrega que contará con las actuaciones de Nyno Vargas y Nebulossa.

21:15: ‘First Dates Especial Nochevieja’

23:35: Campanadas: ‘Juntos al 2025’

00:15: ‘Cine Cuatro’: ‘Ocho apellidos catalanes’

Programación de laSexta para el 31 de diciembre

La previa a las Campanadas 2024 estará marcada por el humor, puesto que podremos ver una entrega de El Club de la Comedia y, posteriormente, un especial de El Club del Chiste. Carolina Iglesias ejercerá de presentadora en el regreso de este programa, que contará con nuevos integrantes en ‘El Club’, como es el caso de Miguel Lago, Nacho García, María Gómez, Melani Olivares y David Amor. Minutos antes de la medianoche, se conectará en directo con Dani Mateo y Cristina Pardo, que despedirán el año desde la Puerta del Sol de Madrid.