Por qué Lolita no está hoy en el jurado de ‘Tu cara me suena’

Sorpresa entre los espectadores de Tu cara me suena 10 al comprobar que Lolita Flores no estaba entre los miembros del jurado. La cantante ha desaparecido de forma repentina del programa de Antena 3 y te contamos por qué no está esta noche en su lugar habitual.

«Hoy no está Lolita con nosotros. Le mandamos un beso, recupérate pronto», comenzó diciendo Manel Fuentes. Pero el hueco dejado por la cantante y actriz no quedará vacío, ya que estará cubierto por otra artista muy conocida por los espectadores del programa.

«Una mujer que la pones a la sombra de los pinos y canta divinamente, pero que como jurado sigue siendo un enigma», decía el catalán para dar la bienvenida a María del Monte. La andaluza se sentará en la mesa del jurado junto a Àngel Llàcer, Chenoa y Carlos Latre.

Aunque durante la emisión no se han dado detalles del motivo de la ausencia de Lolita, fue en la rueda de prensa de la temporada 10 cuando ella misma avisó a los medios de comunicación de todo. Según explicó, un inoportuno contagio por Covid-19 la tendrá apartada en varios programas.

El caso es que María no se sentirá extraña en el plató del talent show, ya que en él ha estado en varias ocasiones como imitadora. En varias ocasiones lo hizo como invitada de la noche, pero hay que recordar que fue concursante de la segunda temporada.

Habrá que esperar a comprobar si la próxima semana estará ya en el programa o continuará recuperándose de su contagio. Conviene recordar que esta temporada de Tu cara me suena fue grabada hace varios meses, cuando todavía existían algunas restricciones para terminar de controlar la pandemia.

Es muy posible que pese a que ahora no existen esas restricciones, si volviese a darse un contagio entre los concursantes o el equipo, el programa decidiese tomar medidas para evitar más contagios entre todos. Esta medida de seguridad sigue siendo habitual en varios espacios televisivos para evitar bajas entre sus componentes.

El programa de imitadores regresó después de emitir una gala de mejores momentos el pasado Viernes Santo. De esta manera, Viernes Deluxe volverá a tener un duro competir por la audiencia en la primera noche del fin de semana.