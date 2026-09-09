Qué fue de Yulia Demoss, la camarera rusa de ‘First Dates’: alejada de la televisión y de las redes

Yulia Demoss fue, durante años, una de las camareras más queridas de First Dates, el programa de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera. Su carisma ante las cámaras, sumado a su origen ruso-ucraniano, la convirtió en una de las caras más reconocibles del formato desde su estreno en 2016. Sin embargo, con el paso de los años, Demoss ha ido reduciendo notablemente su presencia mediática hasta prácticamente desaparecer de la primera línea. En 2026 está completamente alejada de la televisión, mientras que por el programa han ido pasando otras camareras como Lidia Torrent, Laura Boado y el reciente fichaje de Lidia Santos, la modelo que conocimos gracias a Supervivientes.

Nacida el 31 de mayo en Polonne (Ucrania) y criada en Moscú, Yulia lleva más de una década instalada en España. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en Rusia, donde ya compaginaba trabajos como actriz y modelo con su faceta de vocalista en un grupo de pop, dejando claro desde joven que siempre tendría un ‘plan b’ dentro del mundo artístico. Hay que destacar que habla cuatro idiomas con fluidez (español, inglés, ruso y ucraniano), un don que le abrió las puertas de First Dates en 2016, donde coincidió con otros camareros muy populares del formato, como Lidia Torrent o Matías Roure. Llegó incluso a ponerse al otro lado de la barra en una ocasión especial, protagonizando ella misma una cita a ciegas con motivo de la emisión número 500 del programa.

El salto a la interpretación con ‘Ana Tramel’

Paralelamente a su trabajo en Cuatro, Demoss siempre reivindicó su verdadera vocación que es la interpretación. Antes de First Dates ya había tenido una curiosa incursión televisiva en Cuarto Milenio, dando vida a la princesa Kristina de Noruega en una recreación del programa de Iker Jiménez.

Su gran salto llegó en el año 2021, cuando debutó en Ana Tramel. El juego, la serie de TVE protagonizada por Maribel Verdú y Natalia Verbeke, un proyecto que ella misma definió como su primer papel «como actriz en condiciones» tras casi cinco años en el dating show. «Tuve que enfrentarme a algunos retos pero creo que están bastante bien superados», escribió entonces a sus seguidores.

Su vida actual, mucho más discreta

Tras su etapa en First Dates, que se prolongó hasta 2022, Yulia Demoss ha ido apostando cada vez más por proyectos interpretativos de perfil más bajo, alejados del gran foco mediático que le dio la televisión. Según su ficha en FilmAffinity, ha seguido trabajando en producciones como La daga de Rasputín o Dla Mnie (A mí), aunque ninguna con la repercusión de sus años como camarera televisiva.

Actualmente está representada por Happy Mondays, una agencia especializada en representación de actores y actrices, lo que confirma que sigue plenamente activa en el mundo de la interpretación, aunque lejos ya de la exposición mediática de sus años en el dating show.

Amante de los viajes, el deporte y el senderismo, Demoss ha optado por una exposición pública mucho más comedida que la de sus años de mayor popularidad, centrada en proyectos interpretativos que, por el momento, no son tan populares y están alejados de la televisión.