‘La Promesa’: Mario García se sincera sobre su drástico cambio físico para interpretar a Salvador

La Promesa continúa su andadura por La 1 de Televisión Española y su paso por la parrilla televisiva española no podría ser mejor. La ficción ha conseguido conquistar a los espectadores, poco a poco y con el paso del tiempo, logrando grandes datos de audiencia. Una trama histórica muy diferente a lo visto hasta ahora y que presenta un gran elenco de actores.

Uno de ellos es, sin lugar a dudas, Mario García (Salvador en la trama). El artista ha marcado su presencia en la ficción por su romance con María Fernández, una de las doncellas. Una relación que tuvo que experimentar el momento de su partida a la guerra. Pero, contra todo pronóstico, regresó y su vuelta ha estado plagada de cambios.

Regresar de la guerra tiene consecuencias a nivel físico y emocional, aspectos que Mario García ha plasmado a la perfección en pantalla. Pero, para ello ha tenido que llevar a cabo un complejo proceso de transformación física donde llegó a perder hasta 12 kilos.

«Mi personaje marcha obligado a la guerra de África. Hablamos de una experiencia traumática que le cambia por completo, tanto mental como físicamente. Entre todo el trabajo de documentación que iré subiendo, hoy os muestro mi transformación física», explicó en sus redes sociales antes de mostrar el cambio semana por semana de su personaje para La Promesa.

García comenzó su transformación física el 11 de enero y finalizó el 22 de febrero. «He estado durante un mes y medio bajando de peso hasta llegar a los 62 kilos, 12 menos de lo que pesaba», afirmó. «Para mí la interpretación no es simplemente llegar y decir un texto, es algo muchísimo más complicado que eso. Es mi trabajo y es mi vida. Me encanta encarnar un personaje hasta las últimas consecuencias. Construirlo, deconstruirlo y volverlo a construir. Y más a un personaje al que amo tanto como es el de Salvador», agregó.

Asimismo, ha declarado que quería «reflejar la crueldad, la injusticia y el aspecto tan descorazonador de una guerra». Sin lugar a dudas, un cambio que no dejado indiferente a la audiencia. «Soy consciente de que este trabajo no está pasando desapercibido y soy muy feliz por ello. Me hace mucha ilusión que se aprecie y se valore el curro», concluyó emocionado.