Prime Video presenta la nueva serie que conquistará a los fans de ‘Off Campus’: Así se presenta

Prime Video está imparable. Sí el año pasado causó un fenómeno global con la temporada final de El verano en que me enamoré y este año ha hecho lo propio con Off Campus, ahora, en la recta final del 2026, las cosas vienen pisando fuerte. Y es que ya lo han avisado desde la plataforma. Lo mejor está por llegar y lo hará de la mano de una nueva adaptación literaria que combina ingredientes como la universidad, el romance, la proximidad forzada y los coches. Una aventura que promete dejarnos sin aliento y que llega inminentemente a la plataforma de pago. Realizamos un repaso por todo lo que se sabe hasta ahora.

El nombre de la próxima apuesta de Prime Video se llama Campus Drivers. La ficción está basada en la exitosa saga de novelas de romance universitario escrita por C.S. Quill. Según se ha informado, estaríamos a punto de ser testigos de la primera serie original francesa de la plataforma. Y es que los libros de la escritora han sido todo un éxito en Francia. De esta manera, el público tendrá la oportunidad de conocer la historia de Lois, una joven estudiante que comienza su vida como universitaria de Belrose. Ella cree que su vida es perfecta tal y como es. Pues ha conseguido formar parte de este centro académico junto a su pareja, Max.

¿De qué trata ‘Campus Drivers’?

La protagonista tiene claro que él es el amor de su vida y sabe lo que quiere de cara a su futuro. Pero lo que no se espera es conocer a Lane. El joven es completamente diferente a ella. Pues, mientras Lois es cuadriculada y organizada, a él le gusta más fluir y hacer caso a lo que surja por el camino. De hecho, el joven ha creado una aplicación llamada Campus Drivers. Y es que este sistema de transporte para estudiantes no deja indiferente, ya lo avisamos.

Como suele suceder siempre en este tipo de historias, las vidas de ambos se cruzan. Cuando el destino lo crea necesario, los protagonistas aprenderán a verse con otros ojos. Pues, a pesar de las diferencias, los opuestos siempre se atraen. Un romance bastante peculiar donde tendrán que aprender a afrontar los inconvenientes que les plantea la vida.

¿Cuándo se estrena ‘Campus Drivers’?

Como avanzábamos en líneas anteriores, no habrá que esperar mucho para poder ver esta serie. Prime Video ha confirmado que la ficción estará disponible en su catálogo a partir del 6 de noviembre. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es contenido expulsivo de la plataforma, será necesario estar suscrito a alguna de las modalidades de pago. Asimismo, se ha confirmado que la serie llega compuesta por un total de seis capítulos. ¿Te la vas a perder? ¡Comienza la cuenta atrás!