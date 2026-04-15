Pistas y teorías de Pizza, la máscara de ‘Mask Singer 5’

Cada vez es más evidente que Mask Singer, poco a poco y con el paso de las temporadas, se ha convertido en uno de los programas de Antena 3 que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, porque todo el equipo que hay detrás de este impresionante y espectacular proyecto hace un trabajo increíble para seguir sorprendiendo a los espectadores con las celebridades que se esconden tras las máscaras, como es el caso de Pizza.

Esta quinta temporada de Mask Singer, que vuelve a estar presentada por Arturo Valls, prometía no dejar absolutamente indiferente a nadie. Es evidente que, por el momento, están cumpliendo esa promesa, y lo están haciendo con creces. Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido el pasado miércoles, en la primera entrega de la quinta edición. En esta gala, descubrimos la identidad de dos máscaras, como eran Micrófono y Semáforo. Como era de esperar, tanto Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, como los espectadores de Antena 3, se quedaron completamente descolocados.

Ahora, es el momento más que perfecto para tratar de seguir adivinando la identidad del resto de concursantes de Mask Singer 5, como es el caso de Pizza. Esta máscara está rodeada de porciones y está dispuesta a revolucionar el programa. Y lo hará repleta de toppings y con un par de rodajas que representan sus mofletes.

Pistas y teorías de Pizza, de ‘Mask Singer 5’

«El amor no se mide en palabras, sino en temperatura. Y de eso sabemos mucho las pizzas, porque somos muy pasionales»

¿Cómo ver ‘Mask Singer’? (online y tv)

Para comenzar, debes saber que este programa se emite cada miércoles a las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias) en Antena 3. El presentador, una edición más, es Arturo Valls, mientras que se estrenan la gran mayoría de investigadores. En esta ocasión, Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre lucharán por averiguar quiénes se esconden tras las máscaras y, de este modo, intentar hacerse con los prismáticos dorados.

Se trata de un premio que se lleva el investigador que más aciertos haga a lo largo de la temporada. Por si fuera poco, para ver cada entrega de Mask Singer 5, podrás hacerlo a través de la televisión convencional o, incluso, utilizando atresplayer, la plataforma de la cadena de San Sebastián de los Reyes.