Pistas y teorías de Piña, la máscara de Mask Singer 4

No es ningún secreto que Mask Singer, con el paso de las ediciones, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es un hecho que Atresmedia ha acertado con este formato que no solamente arrasa en España, sino también en todo el mundo. El pasado miércoles 6 de noviembre, los espectadores de este concurso presentado por Arturo Valls pudieron ser testigos de una nueva actuación de las máscaras del grupo A, integrado por Mosca, Corazón, Tiburón y Oveja. Por si fuera poco, conocimos a dos nuevos concursantes como eran Brócoli y Piña. Las dos celebridades que fueron desenmascaradas en la noche del miércoles 6 de noviembre fueron Brócoli (conocido político y líder de audiencias) y Oveja (odontóloga y mujer de un famoso torero). La que logró pasar de ronda a pesar de haber llegado nueva fue Piña. ¡Sorprendió muchísimo con el show que preparó para esa noche!

Como no podía ser de otra manera, la llegada de Piña no dejó indiferente a nadie. Tanto el público allí presente como los propios investigadores estaban desconcertados. Y todo porque no tenían ni la más remota idea de quién podía esconderse tras esta máscara de la cuarta edición. No lo tuvo fácil, puesto que en el triduelo tuvo a dos grandes pesos pesados del grupo A como eran Tiburón y Oveja. A pesar de todo, consiguió ganar el pulso a esta última, que impactó al dar a conocer su identidad: ¡Era María José Campanario! Pero antes de saber que había pasado de ronda, Piña dio una serie de pistas que, a priori, pueden llegar a ser reveladoras. Por el momento, se desconoce si alguien ha logrado adivinar su gran secreto. Así pues, es el instante perfecto para que te conviertas en un investigador más y, de esta forma, logres descubrir quién se esconde detrás de esta misteriosa máscara.

Pistas de Piña, de Mask Singer 4

«Me identifico con los personajes de The Big Bang Theory»

«Los musicales me han convertido en la piña que veis ahora»

«Soy muy friki»

Teorías sobre Piña, de Mask Singer 4

Si hay algo que llamó poderosamente la atención de esta máscara, más allá de la gran actuación que hizo en su estreno en el programa, fue la elegancia que desprendía. Así pues, los cuatro investigadores de esta cuarta edición comenzaron a compartir sus primeras teorías sobre la identidad de Piña. Estas fueron sus predicciones:

Javier Ambrossi: Chanel Terrero

Chanel Terrero Javier Calvo : Ana Locking

: Ana Locking Ana Milán : Edurne

: Edurne Alaska: Nina

¿Cómo ver Mask Singer 4? (online y tv)

Esta cuarta edición comenzó su emisión el pasado 16 de octubre. Así pues, espectadores van a poder disfrutar de un nuevo programa cada semana, concretamente los miércoles. Al contrario que sucede en la gran mayoría de programas grabados de Atresmedia, no se publica en exclusiva la siguiente entrega de Mask Singer para los suscriptores de atresplayer. Y todo con el objetivo de guardar el secreto de las identidades de las máscaras hasta el último segundo.

No te pierdas ni uno solo de los programas de esta cuarta temporada de Mask Singer, cada miércoles a partir de las 22:45 horas en Antena 3 y atresplayer.