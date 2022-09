‘Pesadilla en el paraíso’: Steisy protagoniza el primer drama de la edición

Pesadilla en el paraíso ha dado el pistoletazo de salida oficialmente a su edición y lo ha hecho de la mano de los primeros días de convivencia entre los concursantes. Una primera toma de contacto con su nueva vida en el entorno rural donde una de las grandes protagonistas de la gala fue Steisy.

La influencer, al ver la importante labor que tenía que llevar a cabo con los animales, no pudo evitar derrumbarse. Y es que, el solo pensar que tendría que cuidarlos durante semanas sin ningún tipo de conocimiento previo sobre ello, le hizo creer que no podría cuidarlos como se merecen.

#PesadillaEstreno #PesadillaEnElParaiso La única real que hay en esa Granja es @patricia_steisy

Como se emociona con los animales, 😍 pic.twitter.com/saciqNi5AK — Locura (@Locura__) September 8, 2022

Steisy quiso alimentar a los caballos y a los cerdos, pero al no saber dónde debía colocar el alimento empezó a agobiarse, una situación que provocó que rompiese en llanto. «Los vamos a cuidar fatal, no sé echarle agua a los animales y están muertos de sed. Pone ‘comida de becerro’. ¿Y qué es un becerro? Es que no lo sé», comentó, refiriéndose a los sacos donde estaba la comida de los animales.

«Al llegar, estuve fatal con los animales. Sé que tienen sentimientos, pero no me pueden hablar, no sé como ayudarlos. Me agobié y me entró una cosa muy mala. Los animales son lo más importante de la granja. Un caballo me ha hablado, me ha soplado, se ha acercado a donde la comida y no tenía nada», agregó. Asimismo, sus compañeros, al percatarse de su disgusto, intentaron calmarla haciéndole saber que nadie nace sabiendo y que con el tiempo lograrían hacerlo bien.

«Humanizo a los animales porque son mejores que las personas, tienen un sexto sentido, son superfieles aunque les hagas daño. Para mí son como bebés recién nacidos, que los tienes que cuidar muy bien porque se te rompen», terminó explicando la concursante en uno de los totales de Pesadilla en el paraíso.