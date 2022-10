‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién ha sido el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este miércoles 26 de octubre una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. En ella, se conoció el nombre del nuevo concursante expulsado de la edición, tras la llegada de los cuatro aprendices la semana pasada.

Marco Ferri y Daniela Requena eran los concursantes que se jugaban su permanencia en el reality de Telecinco, y finalmente el italiano fue el elegido por los espectadores para abandonar el concurso. Una decisión que el ya ex concursante asumió con gran deportividad.

«Me lo esperaba, mi camino en este ‘reality’ ha sido bastante tormentoso… Quería agradecer a quien ha intentado salvarme, pero yo siento que he terminado un ciclo, que he puesto mucho en juego en este programa, lo he disfrutado y he aprendido un montón de cosas nuevas», expresó Marco Ferri tras conocer la decisión de la audiencia.

Marco Ferri abrazó a su compañera y le dio la enhorabuena, antes de despedirse de los compañeros con los que había tenido más relación. «Fuera nos veremos. Nuestra amistad ha crecido desde el principio hasta el final. La verdad es que sois tres corazones con patas», les dijo a Daniela Requena, Víctor Janeiro e Israel Arroyo.

Antes de abandonar la granja, el italiano también dedicó unas bonitas palabras a Lara Álvarez: «Eres muy buena e increíblemente especial en el trabajo que haces. Tu humanidad y a veces tu sonrisa es lo que a todos nos da las ganas para seguir adelante».

Muy afectado por la expulsión de Marco, Israel se levantó para abrazar a su amigo y comentó que Daniela y el italiano eran como hermanos para él: «Me han defendido lo máximo y los voy a llevar siempre en mi corazón». «Eres un gran concursante y mucho más inteligente de lo que la mayoría de la gente piensa. Algunos te subestiman. Tú eres un potencial ganador y lo sabes», le dijo Marco antes de marcharse.