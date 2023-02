‘La Penúltima y me voy’: Joaquín Sánchez recuerda cómo La Copa del Rey le quitó protagonismo a su boda

La pasada noche del jueves 9 de febrero Antena 3 emitió un nuevo episodio de La penúltima y me voy, el documental sobre la vida de Joaquín Sánchez. En esta ocasión, la emisión giró sobre todo entorno a la boda del futbolista con su mujer, Susana Saborido.

La pareja volvió a ver las imágenes de su gran día y lo primero que recalcaron es la gran cantidad de gente que acudió como invitada. “Yo no he visto a más gente en todos los días de mi vida”, aseguró la mujer. Además, confesó que al principio pensó que “no iría nadie”. El protagonista del programa incluso fue un paso más allá en afirmar que ni siquiera conocía a la mitad de la gente que se encontraba allí en la iglesia. “Había hasta un niño lleno de arena cerca de mí”, recordó.

Si creíais haberlo visto todo, aún hay más. 😂

Ni @joaquinarte ni Susana: la gran protagonista de la boda fue la Copa del Rey. Menuda FANTASÍA. 😂 #Penúltima2 Directo ▶ https://t.co/mS3vVUMA5a pic.twitter.com/JQljsPmpbx — antena 3 (@antena3com) February 9, 2023

Con el extrovertido carácter de Joaquín Sánchez, ni siquiera el día de su boda pudo ser normal. Manuel Ruíz de Lopera, el que fuera el entrenador del Betis en aquellos años, se robó gran parte del protagonismo que deberían de haber tenido la pareja de casados. “Es un personaje de los pies a la cabeza”, confesaba Susana Saborido.

La boda del futbolista y su mujer se celebró en 2005, justo el mismo año que el Real Betis Balompié se hizo con su segunda Copa del Rey. A Lopera no se le ocurrió otra cosa que llevar el trofeo a la ceremonia en la iglesia y colocarlo en el mismísimo altar. El exentrenador ha contado en La penúltima y me voy que avisó de este hecho a Joaquín, pero que este no le creyó.

Al terminar oficialmente el acto religioso, Lopera le dijo a Susana que sostuviera la copa. “Manuel, chiquillo, que me estoy casando. No quiero la copa”, ha revelado la aquel entonces recién casada que le respondió al entrenador ese día. Sin embargo, sí que acabó cogiendo el trofeo, llevándose la Copa del Rey gran parte del protagonismo de ese día. Incluso se hicieron una foto con ella en el altar. A pesar del acto tan poco común, la pareja lo recuerda con gran sentido del humor.