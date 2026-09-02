Penélope Cruz, sobre cómo prepara sus papeles: «En los restaurantes estoy espiando a la gente»

Penélope Cruz, como otros muchos actores, se prepara hasta el extremo sus papeles, lo que la ha llevado a ganar un Oscar, un BAFTA y tres premios Goya, un palmarés que no está al alcance de cualquiera. En una de sus visitas a El Hormiguero, en concreto en el año 2024, confesó cómo trabaja cada detalle de sus personajes para no perderse ni un detalle. El nivel de obsesión es tan grande que incluso afecta a la elección del perfume durante el rodaje, algo que los espectadores nunca podrán detectar, pero que sirve para que ella consiga crear un mundo en el que meterse y convertirse en el personaje al que tiene que interpretar.

La actriz madrileña se recuerda desde pequeña estudiando y analizando a la gente que la rodeaba con esa especie de radar, que aplica tanto a desconocidos como a sus propios amigos y familiares. «Mi vida siempre ha sido así, por eso cómo me entusiasma a mí interpretar», confesó, antes de añadir: «Me siento una privilegiada porque esa parte de mi profesión me enamora, porque siempre te sientes una estudiante y en cualquier sitio vas a ver algo que te va a inspirar».

La faceta más curiosa llega en público, cuando no puede evitar espiar a desconocidos, algo que puede ser muy chocante si es descubierta mirando o escuchando a un extra, pero lo cierto es que se trata de una técnica que utilizan más actores y actrices: «En los restaurantes no me centro porque estoy espiando a la gente de mi alrededor y preguntándome cómo será la relación de una pareja o de otra. Si eres actor, eso es el día a día, es un estudio constante del comportamiento humano», aseguraba la actriz a Motos.

Sobre esa manía concreta de observar en los restaurantes, la actriz fue más allá y reconoció que se fija en todos los detalles, también en los que no se dicen: «Me fijo en todo, incluso en lo que no se dice, los silencios… siempre he sido así. Los amigos que se dedican a lo mismo te dirían algo parecido». Con humor, admitió el precio de esa costumbre: «Lo que parezco es una cotilla», recordaba, ya que siempre está más pendiente de las conversaciones ajenas que de las de sus propios acompañantes de mesa.

El calzado, la clave para caminar como otra persona

Pero si hay un elemento al que Penélope Cruz da muchísima importancia a la hora de construir un personaje, es el calzado, que considera indispensable para cuidar la manera de caminar y moverse de cada persona a la que da vida. La actriz desveló que llegó a utilizar unos zapatos ortopédicos para conseguir que su personaje caminara de la manera que requería el papel: «Los zapatos son importantes en un personaje, y no tiene nada que ver si son bonitos o feos, sino que cambian la manera de caminar», asegura.

Cruz explica que el calzado te hace sentir de otra manera, por lo que en alguna ocasión se ha puesto zapatos más pequeños o más grandes de su talla real para meterse en la piel de un personaje. A esa transformación física suma otro detalle personal: «Yo nunca utilizo el mismo perfume en dos personajes», así explicaba otra de sus tradiciones a la hora de diferenciar cada papel.

Quién es Penélope Cruz: familia y palmarés

Penélope Cruz, nacida en Alcobendas (Madrid) el 28 de abril de 1974, está casada desde julio de 2010 con Javier Bardem, a quien conoció rodando Jamón, jamón en 1992, aunque su relación sentimental no empezó hasta años después. La boda se celebró en una ceremonia privada en una isla de las Bahamas. La pareja, que forma el único matrimonio de actores españoles con un Óscar cada uno, tiene dos hijos, Leo y Luna, a los que mantiene alejados de los medios.

En lo profesional, Cruz fue la primera actriz española nominada al Oscar a mejor actriz protagonista, por Volver (2006), y lo ganó como Mejor actriz de reparto en 2009 por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. A ese Óscar suma un BAFTA y tres premios Goya, con un total de 14 nominaciones a lo largo de su carrera. Su filmografía incluye colaboraciones habituales con Pedro Almodóvar —Todo sobre mi madre, Volver, Los abrazos rotos— y títulos internacionales como Vanilla Sky, Nine o Ferrari, por la que recibió una nominación al SAG.