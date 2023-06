‘Pecado original’, capítulo 24 (Temporada 2): Yildiz se siente cada vez más incómoda con Kemal

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 23 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Lila no duda un solo segundo en interrogar a Yildiz y a Kemal tras haberles visto juntos. Yildiz, por su parte y dadas las circunstancias, ha empezado a sospechar que Kemal y Ender están cooperando.

Todo ello mientras los movimientos de él están fuera de control. La mujer de Halit sigue inmersa en una auténtica encrucijada, mientras Alihan está visiblemente destrozado ante la noticia del matrimonio entre Zeynep y Dündar. Todo ello mientras la vida de la joven y Yildiz va a cambiar por completo y de manera radical.

Yildiz ve las fotos de Ender y Alihan en la cama…😳📷 ¿Se lo va a decir a Zeynep? 😲💥 #Pecado5Jun https://t.co/63wQw7l7S9 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) June 5, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 24 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo Asuman hace hasta lo imposible para mantener a Mustafa completamente alejado de sus hijas. Todo ello mientras la familia de Dündar da el paso de conocer a Zeynep.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Alihan está completamente convencido de que no puede estar cerca de Zeynep, por lo que se ve en la obligación de tomar una drástica decisión. Todo ello mientras Yildiz se siente cada vez más incómoda con Kemal, mientras que se da cuenta de que su matrimonio con Halit está en peligro. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.