Paz Padilla, entre lágrimas con Toñi Moreno: «Qué difícil es verte rota»

La cómica y actriz Paz Padilla ha visitado el plató de ‘Gente Maravillosa’, presentado por su amiga Toñi Moreno, con quien ha tenido una intensa charla. En dicha entrevista, la gaditana no ha podido contenerse y se ha roto por completo. Entre otros temas, han repasado su complicada salida de ‘Sálvame’, también ha hablado de su familia, y de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal.

Asimismo, también ha comentado ilusionada cual es la que quiere que sea su vida, además de sus planes de futuro: “Ya he tenido fama, popularidad, ya lo he tenido todo… Ahora quiero tiempo para estar con mi gente, cerca del mar, cerca de mi Cádiz… ¿Sabes lo que he llorado por no ver mi mar? Me levantaba y solo veía montañas y cemento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gente Maravillosa TV (@gentemaravillosa_tv)

De igual manera, Paz Padilla ha repasado con su amiga las anécdotas más divertidas de su vida. Además ha recibido una sorpresa por parte de sus mejores amigos y de su hija, Anna Ferrer, y es que, tras escuchar estas palabras, la gaditana ha roto por completo: “Qué difícil es verte rota…. Rota de amor, no de dolor”, comentaba Toñi Moreno. Seguidamente, Paz Padilla la respondía: “Yo lloro mucho. Siempre digo que salgo a la calle llorada cada día, porque tengo muchos recuerdos”. Asimismo, su hija la sorprendía con un emotivo vídeo, con el que la presentadora no ha podido evitar emocionarse: “Ni en 100 años podría agradecer lo que haces por mí. Esto nunca va a cambiar porque somos una”.

También ha destacado la buena relación que mantiene con su hija, además de lo orgullosa que está de ella: “Yo solo quería darle una buena educación y que sepa sobrevivir en este mundo ella sola, que tenga resiliencia y una buena carrera. Siempre le digo no dependas de nada y que el precio lo ponga ella. Y el lugar donde tiene que llegar lo pone ella. Y ahora la veo tan preparada, tan fuerte y segura que no me da miedo dejarla aquí. Es una niña muy feliz”.