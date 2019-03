Pablo Alborán cumple un nuevo sueño al actuar en el Royal Albert Hall de Londres

Pablo Alborán se ha convertido en una de las auténticas estrellas de los últimos tiempos. Siempre ha sabido dar en la tecla para emocionarnos en todo momento, de principio a fin. No solamente es un espectacular intérprete sino que, además, un excepcional compositor. Nunca ha dejado ni dejará de emocionarnos, eso es un hecho.

Este don para la música le ha valido para ser todo un referente en la industria musical no solamente en España sino en todo el mundo. Por ese mismo motivo está inmerso en una espectacular gira que le está llevando a todos los rincones del planeta. De hecho, gracias a este don, ha conseguido hacer realidad muchísimos sueños.

Uno lo cumple el 3 de marzo puesto que Pablo Alborán y todo su equipo realizarán un espectacular concierto en uno de los recintos más espectaculares de todo el mundo. ¿De cuál hablamos? Nada más y nada menos que el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres. Todo un deseo concedido para los verdaderos amantes de la música.

No soy consciente de que el domingo canto en el Royal Albert Hall.. no me creo este sueño..

— Pablo Alborán (@pabloalboran) February 28, 2019