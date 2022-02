Oriana Marzoli no está pasando por una buena racha. El pasado fin de semana acudía a comisaría tras protagonizar una fuerte pelea con su expareja, Eugenio Gallego.

La venezolana ha acudido a su canal de Mtmad para aclarar la situación. Muy sincera, ha confesado que deseaba no profundizar en el tema por que no es de la incumbencia de nadie. Eso sí, ha querido dejar claro varios puntos debido a que “no ha sido como lo han querido vender en televisión” comentaba la ex tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

En primer lugar, ha querido aclarar que la persona que hizo la llamada a la policía no habrían sido los vecinos, sino su propia madre a petición suya: “Ha sido una discusión fuerte, pero no fue nada del otro mundo” comentaba restando importancia a lo sucedido.

Un altercado del que no ha dado ningún detalle. Aunque, para no tener ninguna importancia, parece suponer un punto final en la intermitente relación que mantenía con Eugenio: “Esto me ha servido para dejar claro que hemos acabado”.

A pesar de ello, Oriana Marzoli ha asegurado que aún le tiene cariño y no le desea ningún mal. Además, ha añadido que todo el amor que sentía parece haberla cegado e impedido comprobar que tenía que cerrar página.

Ambos han acordado no dar ninguna explicación de la pelea, a lo que ella ha dicho: “Ninguno de los dos hemos testificado. Mis razones tendré. La cosa ha quedado aquí, le deseo lo mejor, y hasta le guardo mucho cariño a pesar de las cosas feas que hemos vivido, no solo por esto último, sino por temas de infidelidades”.

Ante una correcta despedida, lo único que ha desvelado la venezolana acerca de la comentada discusión: “Una situación de celos de la otra persona. Yo no he sido la que he provocado la situación» a lo que ha reiterado con: «Yo puedo ser una chica con carácter, pero jamás haría algo así”.