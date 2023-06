OneRepublic no decepciona con ‘Runaway’, un single muy especial

¡OneRepublic ha vuelto! El pasado mes de mayo de 2022 la icónica banda conquistó a todos con el estreno de su nueva apuesta musical, I Ain’t Worried. Un trabajo que además formó parte de la banda sonora de la película Top Gun: Maverick y que les valió una nominación a los premios GRAMMY.

Desde entonces, poco ha sido lo que se ha sabido de la agrupación. Sus integrantes han estado sumergidos en la composición de su nueva música, alejados por completo del panorama musical, hasta ahora. Para sorpresa de sus fans, la banda ha lanzado lo que podría calificarse como la carta de presentación oficial a su nueva era artística.

RUNAWAY. Out Now! 🐅 Watch and listen right here: https://t.co/dDBE83dPSn pic.twitter.com/wzOtjfryGv

— ONEREPUBLIC (@OneRepublic) May 26, 2023