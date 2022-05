OneRepublic ha vuelto por todo lo alto. El grupo ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de su nuevo single ‘I Ain’t Worried’. Una canción con la que se adelantan al verano, y con la que además comparten un pequeño avance de lo que está por venir en los próximos meses.

‘I Ain’t Worried’ es una canción que forma parte de la banda sonora de la película ‘Top Gun: Maverick’. Y que como era de esperar, ha tenido un gran recibimiento por parte de sus fans, superando ya el millón de reproducciones en YouTube.

Se trata de la segunda canción que se lanza de la banda sonora que acompaña a la película protagonizada por Tom Cruise, después del emotivo tema de Lady Gaga titulado ‘Hold My Hand’. En contraste, ‘I Ain’t Worried’ de OneRepublic es una canción mucho más alegre y llena del sonido pop característico del grupo.

Happy #TopGunDay! Our new single “I Ain’t Worried” and music video from @TopGunMovie is available everywhere now! ✈️ Watch and Listen: https://t.co/TrTplWIvHi pic.twitter.com/3IB5n2kJJt

— ONEREPUBLIC (@OneRepublic) May 13, 2022