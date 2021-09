Una nueva polémica se cuece sobre los platós de Mediaset. “Va de súper buena en la casa”, comenzaba diciendo Omar Suárez sobre la que fue su amiga, Isabel Rábago. Unas declaraciones con las que el colaborador quiso desenmascarar a la periodista de una vez por todas y afirmó que es “la persona más traicionera” que ha conocido.

Una declaración de guerra que se produjo tras el tenso enfrentamiento que tuvo la nueva concursante de ‘Secret Story’ con Miguel Frigenti. “Dice que no puede con la mentira, que no soporta las injusticias… Desde mi experiencia, yo no he conocido a nadie más traicionero que Isabel Rábago”, desvelaba Omar aún dolido con lo que le hizo.

Omar Suárez: «Ha utilizado datos de mi vida privada e intimidad para asegurarse una silla en televisión» 😮 #secretdeluxe https://t.co/hh1unShccF — Deluxe (@DeluxeSabado) September 19, 2021

“Yo era su amigo, he compartido muchas horas en su casa y, en su boda, me la jugó de la forma más sucia”, añadía, dejando a todos de piedra. “No voy a contar lo que pasó porque pertenece a mi privacidad, pero ella utilizó datos de mi vida privada y de mi intimidad para asegurarse un puesto de trabajo en esta casa. Ella que va de tan profesional y preparada, ¿por qué hace eso con un amigo?”, confesaba el comunicador de ‘Sábado Deluxe’.

Al respecto, Omar Suárez explicó que había recibido numerosos «avisos» por conocidos comunes que le recomendaban que no se fiara de ella. “Pero yo decía que era mi amiga y que había que conocerla, y sí, la conocí y era mucho peor de lo que esperaba”, declaraba visiblemente molesto. “Ándate con ojo y pregúntate si alguna vez te ha puesto a parir”, le contestó por su parte Alba Carrillo, que se encontraba en plató.

Sin embargo, la colaboradora y amiga de Isabel Rábago no tuvo nada que decir cuando Suárez sentenció el tema con una palabras determinantes. “En la profesión hay mucha gente antes eran amigos y se han dejado de hablar porque ella les ha traicionado”, concluyó Omar. Sin lugar a duda, unas declaraciones que darán mucho de qué hablar en los próximos días.