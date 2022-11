Omar Sánchez, en shock ante esta incómoda pregunta ¿sobre Yulen Pereira?

Tras haberse convertido en el nuevo expulsado de Pesadilla en el Paraíso, Omar Sánchez reapareció este domingo en el plató del programa de Telecinco. El concursante hizo frente a su paso por el reality, su relación con Marina y las declaraciones que realizó sobre Anabel Pantoja mientras concursaba.

Durante su entrevista con Carlos Sobera, Omar reconoció que se había equivocado al hablar de su ex mujer durante su paso por el reality. «Creo que ha sido un error que yo hablara de ella dentro. Es mi pasado, la persona con la que me he casado y vivido 4 años felices pero ella tiene su vida y yo la mía», aseguró.

Después de confirmar que tras su expulsión aún no ha tenido oportunidad de hablar con Anabel, y que cree que no habría ningún problema en que Marina y ella se conocieran, Omar Sánchez aseguró que a pesar de que su matrimonio no funcionó: «le tengo cariño, respeto y siempre se lo tendré».

Omar considera que se equivocó al hablar de su ex Anabel Pantoja dentro del concurso 🌾 #PesadillaDebate11

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/9cxSxywsmW — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 21, 2022

Omar reapareció en el plató con un evidente cambio de look. El ex concursante pasó por la peluquería tras su expulsión, algo que no paso desapercibido para Carlos Sobera, que puso al concursante en un aprieto al compararle con Yulen Pereira, la actual pareja de Anabel.

«Ahora he visto tu cambio de look. Yulen cuando salió de Supervivientes también se tiñó el pelo de rubio», le dijo el presentador. Omar se quedó en shock pero reaccionó rápidamente: «Ni idea, de ese chico no sé nada. Solo he salido y me han hecho el cambio. Vida nueva, novia nueva, look nuevo», señaló entre risas.

Por otro lado, Omar también se enfrentó a todo lo que Raquel Lozano había dicho sobre él mientras se encontraba en la granja. «He oído que ha hablado mal de mi durante mi concurso y antes que nada quería darte la enhorabuena de que te vas a casar a costa de todo el dinero que has ganado conmigo», le dijo a Raquel tras su reencuentro en el plató.